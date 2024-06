A hónap utánpótlásedzője: Áts Bertalan vízilabdatréneré a májusi díj

A díj harmadik évadának kilencedik kiírásában Áts Bertalan vízilabda-, Fürdök Gábor kenu- és Tursics Krisztián kosárlabdaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az áprilisi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az UVSE női vízilabdaszakágának szakmai igazgatója, az UVSE leány ifjúsági csapatának edzője, felnőtt női csapatának kapusedzője vehette át.

A korábbi kiváló kapus Áts Bertalan még a sikeres, aktív játékos-pályafutása közben, 23 évesen kezdett edzősködni.

Kis József felkérésére négy korosztályban az UTE tizenkét leányjátékosával foglalkozott; ebben a csapatban szerepelt az akkor 12 éves Keszthelyi Rita, a válogatott jelenlegi csapatkapitánya is. Az együttes az első edzőmérkőzését 18 góllal veszítette el a Honvéd ellen, négy évvel később azonban a klub megszerezte az első leány ifjúsági bajnoki címét. Az azóta eltelt bő másfél évtizedben 11 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem az ificsapat bajnoki mérlege. A serdülők – akikkel a tréner az ifik mellett ugyanúgy foglalkozott – hasonlóan sikeresen teljesítenek. Az UVSE 2008-ban alakult önálló egyesületté. Áts 2011 és 2017 között a női csapat vezetőedzői posztját is betöltötte. Ebben az időszakban az UVSE három bajnoki címet szerzett, háromszor ünnepelhetett Magyar-kupa-győzelmet, nyert hazai Szuperkupát, aranyérmes lett a LEN-kupában, ezüstérmes az Euroligában. Az edző a neveltjeit már négy generációra oszthatja. Az elsőből a teljesség igénye nélkül említhetjük Keszthelyi Rita, Gangl Edina és Kisteleki Hanna nevét, a másodikból többek között Hertzka Orsolya, Kuna Szonja és Sikter Diána, a harmadikból Baksa Vanda és Faragó Kamilla lett sikeres, válogatott játékos. A mostani, utánpótláskorúak alkotta negyedik generációból pedig az Egyesült Államokba költözött Szegedi Panni, valamint Hajdú Kata és Tiba Panna játszott már a felnőttválogatottban. Áts tanítványai hosszú évek óta a korosztályos nemzeti csapatokban is helyet kapnak, és teljesítenek nagyszerűen a világ- vagy Európa-bajnokságokon. A szakember 2015 és 2023 között a női válogatott kapusedzője volt, 2020 óta az UVSE női szakágának szakmai igazgatója. Utóbbi posztot Benedek Tibor felkérésére vállalta el, és vette át a legenda halála után.

Áts Bertalan Bognár Tamástól, a Porsche Hungaria kommunikációs vezetőjétől veszi át a díjat Fotó: Mura László

Az UVSE a legutóbbi idényben veretlen maradt, sőt a korosztályban több mint három éve nem talált legyőzőre.

Az Áts Bertalan által irányított leány ifjúsági csapat májusban a bajnoki nyolcas fináléban is magabiztosan hozta a meccseit, és az újabb aranyért az Egert múlta felül 21–10-re. A döntőben Hajdú Kata 8 góllal segítette diadalhoz együttesét. A lilák fölényéről sokat elárul, hogy az utolsó három mérkőzésükön 59 gólt lőttek. Az UVSE fiataljai közül tizenketten hozzájárultak a Benczur Márton vezette felnőttcsapat bajnoki aranyérméhez is. Az FTC elleni, szintén ebben a hónapban rendezett döntőben hét korosztályos játékos volt a keretben. Az UVSE utánpótláskorú ígéretei közül – ugyancsak májusban – Hajdú Kata, Tiba Panna, valamint Varró Eszter kapott meghívót a Cseh Sándor, Mihók Attila kapitánypárostól a női válogatott bő olimpiai felkészülési keretébe.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Köpf Károly főtitkár, a Porsche Hungariát Bognár Tamás kommunikációs vezető és Vérten Sándor projektigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük a korábbi Bíró Attila, a női vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya méltatta a díjazottat, továbbá ott volt Áts Bertalan tanítványa, Mácsai Eszter is.

Köpf Károly elmondta, azt tapasztalja, hogy rendkívül hálás feladat a magyar pólóutánpótlással dolgozni, egyszersmind kiemelte, hogy az UVSE-ben fantasztikus munka zajlik, amelynek fókuszában a szakma mellett az életre nevelés áll. Bognár Tamás első alkalommal vett részt díj átadóünnepségén, és megtisztelőnek nevezte, hogy a Porsche Hungaria ilyen rangos elismerés odaítélésében lehet partner. Hozzátette: külön büszkeséggel tölti el, hogy cége a vízilabdának, a legeredményesebb hazai sportágak egyikének hosszú ideje támogatója.

Áts Bertalan és a Bíró Attila Fotó: Mura László

Bíró Attila szerint

a magyar női vízilabdázás Áts Bertalan nélkül nem tartana ott, ahol tart.

Áts klubjáról, az UVSE-ről pedig azt mondta: „Képzésben és taktikailag is három fejjel kiemelkedik a mezőnyből.”

A tanítvány, Mácsai Eszter egyszerűen a legjobb edzőnek nevezte Átsot, és elárulta: annak idején kifejezetten az ő, illetve a liláknál dolgozó kollégái munkájában bízva költözött a fővárosba.

A kitüntetett tréner kiemelte, hogy a lányok elhivatott munkája nélkül ezt a díjat nem nyerte volna el, és kijelentette:

Miután a hónap edzője lettem, a holnap edzője titulust is szeretném kiérdemelni.

(Kiemelt képünkön, balról: Bruckner Gábor, Köpf Károly, Bíró Attila, Áts Bertalan, Mácsai Eszter, Bognár Tamás Fotó: Mura László)