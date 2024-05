Vízilabda: Balogh Botond a Stanford Egyetemre megy

Az idei ifjúsági fiú vízilabda-bajnokságot némi meglepetésre a Dabrowski Norbert által irányított BVSC-Zugló együttese nyerte, miután a döntőben 12–8-ra múlta felül a Szegedet. A zuglóiakat csapatkapitányként vezette el a trófeáig Balogh Botond, akit a magyar póló egyik kiemelkedő ígéretének tart a szakma.

„Nagyon örülünk a bajnoki címnek, mindenki keményen dolgozott ezért a sikerért – mondja a 18 éves pólós. – Egész évben úgy készültünk, hogy a nyolcas döntő három napján legyünk a legjobb formában, és ez így is történt. A végjátékba az ötödik helyen jutottunk be, ezzel együtt végig ott lebegett a szemünk előtt a bajnoki aranyérem. A BVSC 2017-ben nyert legutóbb ifjúsági bajnokságot, ezért különösen büszkék vagyunk az eredményünkre.

Ezekkel a fiúkkal szinte egész életünkben együtt játszottunk, így jól ismerjük egymást, és mindig is készek voltunk a másikért küzdeni.

Ez az egységesség kellett a győzelemhez.”

Botond a nyolcas döntő után csatlakozott a Korényi Balázs vezette U18-as válogatotthoz, amely július elején az argentin fővárosba, Buenos Aires-be utazik a korosztály világbajnokságára. A sokra hivatott játékos a nemzeti együttesben is csapatkapitány, a jelenlegi keretben pedig ő az egyetlen, aki már U18-as világbajnoknak mondhatja magát, hiszen két évvel ezelőtt – az együttes legfiatalabbjaként – ott volt a Belgrádban vb-aranyat szerző csapatban. De nyert már U15-ös Eb-t és U16-os vb-t is.

„A miénk is nagyon ígéretes korosztály, a csapatnak a gerincét az U16-os világbajnok csapat adja. Tavaly a negyedik helyen végeztünk az U17-es Eb-n, és azt természetesen mindenki kudarcként élte meg. Az idén nagy elánnal vetettük bele magunkat a felkészülésbe, és mindent megteszünk azért, hogy visszajussunk a csúcsra. Élvezem a csapatkapitányi szerepkört. Úgy érzem, jól tudom irányítani a társakat, akik elfogadnak, és bíznak bennem.”

Balogh Botond Forrás: MVLSZ

Botond a vb után jó eséllyel szerepelhetne a szeptemberi, U19-es Európa-bajnokságon is Burgaszban, ám akkor már az Egyesült Államokban lesz. A reménység ugyanis a Kalifornia állambeli Stanford Egyetemen folytatja tanulmányait.

„Tavaly nyáron keresett meg egy ügynökség az amerikai lehetőséggel. Több egyetem is érdeklődött irántam, közöttük a Princeton, az UCLA és a Stanford. Sokat beszéltem, egyeztettem velük, és végül a Stanford mellett döntöttem.

A San Franciscóhoz közeli intézményben a képzés kiemelkedő, a pólócsapat az egyetemi bajnokságban játszik, az edző rokonszenves és velem együtt nyolc új játékos érkezik, tehát új gárda épül.

Sok újdonság vár rám, de bízom benne, hogy abban a környezetben is tudok majd fejlődni. A szüleimmel együtt fontosnak tartottuk, hogy a vízilabdázás mellett, élsportolóként is rangos egyetemre járjak, jó diplomát szerezzek. Ez itthon nehezebben megoldható a délelőtti, délutáni edzések mellett. Abban bízom, hogy nem kerülök ki a szövetségi kapitányok látóköréből. Az U19-es válogatottba például Szécsi Marcellt (a háromszoros olimpiai bajnok kapus, Szécsi Zoltán U20-as világbajnok fiát – a szerk.) már behívták a UCLA-ből, ráadásul még az UVSE-ben is játszhatott a nyolcas döntőben. Ha számítanak rám a BVSC-ben, én is szívesen visszajövök jövőre, hogy segítsek a címvédésben, hiszen még akkor is ifjúsági korú leszek. Az egyetem négy éve után itthon szeretném folytatni a pályafutásomat, és remélem, idővel a felnőttválogatottban is bemutatkozhatok."

(Kiemelt képünkön: Balogh Botond az amerikai Stanford Egyetemre megy tanulni Forrás: MVLSZ)