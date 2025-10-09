A sztárok parádéja világcsúcsokat is hozhat



A jó ideig „hódító” hét, nyolc, sőt kilenc állomásos világkupa-sorozat már a múlté, mostanság a három (esetleg négy) viadalos széria „dívik”, s ezt a vizes sportokat tömörítő szövetség, a World Aquatics harmadik éve mindig másik kontinensre szervezi meg, így az úszók jártak már Európában, Ázsiában, ezúttal Észak-Amerika a soros: Carmel, Westmont és Torontó a házigazdája az idei versenyekre – a sort az elsőként jelölt város kezdi meg pénteken.

S mivel tudjuk, hiszen a klasszis és a szervezők is megerősítették, hogy Léon Marchand csak az első állomáson indul, biztos, hogy Carmelben lesz a legerősebb mezőny – a többi nagy ász a másik két viadalon is ott lesz.

Akkora nevek vállalkoznak a vk-sorozatra, hogy a szakportálok és a szakemberek több világrekord megdőlését is jósolják: ebben az összevetésben kiemelkedik a 2009-es széria, akkor 36 világcsúcs született, de olyan nagyon ezen nem is meglepődnünk, hiszen akkor „búcsúzott” az a bizonyos cápadressz, a következő évben már nem volt megengedett a használata.

S hogy miért is vizionálnak sokan rekordokat az idei világkupa-sorozatban, annak megválaszolására elég csak „szemezgetni” az indulók között, és ezúttal csak olyanokat sorolunk fel, akik legalább egy rövid pályás világrekordot tartanak jelenleg, ők pedig a kanadai Summer McIntosh, az amerikai Regan Smith és Kate Douglass, a fehérorosz Ilija Szimanovics, a francia Léon Marchand, a japán Szeto Daija, a svájci Noé Ponti és az amerikai Luke Hobson – a sor végére hagytuk az amerikai Gretchen Walsht, aki tavaly decemberben, a budapesti rövid pályás világbajnokságon 9 (!) rekordot döntött meg.

És persze akkor még nem beszéltünk az olimpiai bajnokokról, például a három ausztrálról, Mollie O’Callaghanről, Lani Pallisterről és Kaylee McKeownról, vagy éppen a brit Adam Peatyről, de természetesen nekünk a mi bajnokunk a legfontosabb, ott lesz a vk-viadalokon Kós Hubert is – mégpedig magyar úszókkal (Jászó Ádám, Németh Nándor, Zombori Gábor, Márton Richárd, Fángli Henrietta, Senánszky Petra), Sárkány Zalán a második állomáson indul.