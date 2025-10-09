Nemzeti Sportrádió

A sztárok parádéja világcsúcsokat is hozhat

K. E.K. E.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 17:32
null
Kós Hubert (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
úszás Westmont Torontó Kós Hubert
A három állomásból álló úszóvilágkupa-sorozat Carmelben rajtol pénteken – magyarokkal, köztük Kós Huberttel.


A jó ideig „hódító” hét, nyolc, sőt kilenc állomásos világkupa-sorozat már a múlté, mostanság a három (esetleg négy) viadalos széria „dívik”, s ezt a vizes sportokat tömörítő szövetség, a World Aquatics harmadik éve mindig másik kontinensre szervezi meg, így az úszók jártak már Európában, Ázsiában, ezúttal Észak-Amerika a soros: Carmel, Westmont és Torontó a házigazdája az idei versenyekre – a sort az elsőként jelölt város kezdi meg pénteken.

S mivel tudjuk, hiszen a klasszis és a szervezők is megerősítették, hogy Léon Marchand csak az első állomáson indul, biztos, hogy Carmelben lesz a legerősebb mezőny – a többi nagy ász a másik két viadalon is ott lesz.

Akkora nevek vállalkoznak a vk-sorozatra, hogy a szakportálok és a szakemberek több világrekord megdőlését is jósolják: ebben az összevetésben kiemelkedik a 2009-es széria, akkor 36 világcsúcs született, de olyan nagyon ezen nem is meglepődnünk, hiszen akkor „búcsúzott” az a bizonyos cápadressz, a következő évben már nem volt megengedett a használata.

S hogy miért is vizionálnak sokan rekordokat az idei világkupa-sorozatban, annak megválaszolására elég csak „szemezgetni” az indulók között, és ezúttal csak olyanokat sorolunk fel, akik legalább egy rövid pályás világrekordot tartanak jelenleg, ők pedig a kanadai Summer McIntosh, az amerikai Regan Smith és Kate Douglass, a fehérorosz Ilija Szimanovics, a francia Léon Marchand, a japán Szeto Daija, a svájci Noé Ponti és az amerikai Luke Hobson – a sor végére hagytuk az amerikai Gretchen Walsht, aki tavaly decemberben, a budapesti rövid pályás világbajnokságon 9 (!) rekordot döntött meg.

És persze akkor még nem beszéltünk az olimpiai bajnokokról, például a három ausztrálról, Mollie O’Callaghanről, Lani Pallisterről és Kaylee McKeownról, vagy éppen a brit Adam Peatyről, de természetesen nekünk a mi bajnokunk a legfontosabb, ott lesz a vk-viadalokon Kós Hubert is – mégpedig magyar úszókkal (Jászó Ádám, Németh Nándor, Zombori Gábor, Márton Richárd, Fángli Henrietta, Senánszky Petra), Sárkány Zalán a második állomáson indul.

 

úszás Westmont Torontó Kós Hubert
Legfrissebb hírek

Már nem Shane Tusup Jackl Vivien edzője, Milák idén nem versenyez, de edz

Úszás
32 perce

Népsport: 60 éves Matt Biondi, akiből nem lett Spitz

Népsport
Tegnap, 8:08

„A World Aquatics budapesti központjának alapkőletétele új korszakot nyit a világ úszó- és vizes sportjaiban” – Huszain al-Muszallam a Nemzeti Sportnak

Úszás
2025.10.07. 18:54

Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke – kép

Úszás
2025.10.03. 08:22

Visszatérhet az úszók, atléták és tornászok közös Eb-je

Úszás
2025.09.29. 13:18

Nyílt vízi úszás: bronzérmével Kreisz Bálint volt a legjobb magyar ifi

Utánpótlássport
2025.09.28. 16:00

Kaliba Viktor: Munka közben nem gondolunk az elismerésre

Utánpótlássport
2025.09.27. 18:10

Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszó Európa-kupa razanaci állomásán

Úszás
2025.09.27. 14:46
Ezek is érdekelhetik