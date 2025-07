Nyílt vízi úszás: nem volt messze a dobogó, végül a hetedik helyen zárt Mihályvári-Farkas 5 kilométeren

A nőknél Mihályvári-Farkas Viktória és Fábián Bettina is rajthoz állt a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a szingapúri világbajnokságon magyar idő szerint pénteken hajnalban: előbbinek a dobogóra is végig megvolt az esélye, de végül a hetedik helyen fejezte be a versenyt, utóbbi pedig a 11. helyen ért célba.

Békésen sétálgathattak a pávák Sentosa szigetén, péntek hajnalban senki sem zavarta a nyugalmukat. Csak a nyílt vízi úszók kezdték el a bemelegítést még azelőtt, hogy felkelt volna a nap Szingapúrban, elvégre a hölgyek 5 kilométeres számát helyi idő szerint fél nyolckor lőtték el. Mindez azt is jelenti, hogy a szerdai kegyetlen hőséghez képest valamivel kedvezőbb időjárási körülmények között, de ezúttal is nagyon meleg vízben versenyeztek, ráadásul a háttérben sokkal nagyobb volt a forgalom, evezősök lapátoltak és tengerjárók púposították a hullámokat. Mihályvári-Farkas Viktória a 10 kilométer után a rövidebb távot is vállalta, amelyen már a bordaközi izomfájdalommal küzdő Fábián Bettina is rajthoz állt. Az olimpiai szám Európa-bajnokán nem érződött a fáradtság, pedig a szerdán aranyérmet szerző ausztrál Moesha Johnson ezúttal is nagy tempót diktált, igyekezett már az első körben széthúzni a mezőnyt. Mihályvári-Farkas mellett az olasz Ginevra Taddeucci és a spanyol María De Valdés ment el az ausztrállal, ők négyen egymás farvizén úsztak, de a többiek időről időre felzárkóztak mögéjük. A második kör végén, a főlelátóhoz érve Johnson ismét ritmust váltott, Taddeucci tartotta az iramot, Mihályvári-Farkas pedig nagyszerű időzítéssel megelőzte De Valdést, és a második boly élére állt. A legjobbak egyaránt kihagyták a frissítési lehetőséget és hosszú hajrát nyitottak – másfél kilométerrel a vége előtt már nem volt mire tartalékolni. Miközben a hatalmas gumikenguruval érkező ausztrál szurkolókat lefoglalta az esemény kabalafigurája, kedvencük a bátor olasszal csatázott, aki többször is megpróbált mellé úszni az utolsó körön. Eközben Mihályvári-Farkas versenyben volt a bronzéremért, De Valdés mellett a japán Kadzsimoto Icsika, a német Celine Rieder és a monacói Lisa Pou volt ott az ötös bolyban, amely addigra már teljesen leszakította az üldözőket. A magyar versenyző a hatodik helyen úszott, majd az utolsó száz méteren másik utat választott, mint a többiek és a hetedik helyen ért célba – 38 másodperccel lemaradva a világbajnok Johnson mögött, aki maga mögött tartotta Taddeuccit. A bronzérem Kadzsimotoé lett, Fábián Bettina pedig közel volt a legjobb tízhez, a 11. helyen csapott célba. „Ezúttal kevesebbet kellett egyedül úsznom, mint két napja, könnyebb volt, hogy egy bolyban voltunk – értékelt a verseny után lapunknak Mihályvári-Farkas Viktória. – Viszonylag korán meg akartam előzni a spanyol lányt, hogy ne lépjenek el tőlünk, de nem engedett el – próbálkoztam innen, próbálkoztam onnan, mindig arcon rúgott… Amikor mellé kerültem, kihúzta a kezem alól a vizet, folyamatosan akadályozott, amivel nagyon sok energiát elvett tőlem a harmadik kör előtt. A végére mentálisan és fizikailag is elfáradtam, ezért is hoztam rossz döntéseket, de összességében örülök, hogy az első nyolcban végeztem. Tanulni kell és kijavítani a hibákat, hogy még jobban összeálljon az úszásom.” „Nehéz verseny volt, mert tényleg nagyon meleg a víz és magas a páratartalom. El sem tudom képzelni, hogy bírták a többiek tíz kilométeren keresztül… – kezdte értékelését Fábián Bettina. – Kétszer behoztam a leszakadásomat, ami nagyon sokat kivett belőlem. Egyébként is küzdelmes ez az időszak a sérülésem miatt, minden kartempó, sőt, az elején a levegővétel is fájt az edzéseken. Csoda, hogy itt vagyok és végigúsztam a távot, érződött, hogy az elmúlt két hónapban nem tudtam olyan munkát végezni, mint egyébként szoktam. Nem sokan csinálták volna végig ezt a felkészülést ilyen állapotban – a verseny úgy sikerült, ahogy, de ez van, el kell fogadni.” VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

Nyílt vízi úszás, női 5 km

Világbajnok: Moesha Johnson (ausztrál) 1:02:01.3 óra

2. Ginevra Taddeucci (olasz) 1:02:02.3

3. Kadzsimoto Icsika (Japán) 1:02:28.9

...7. MIHÁLYVÁRI-FARKAS VIKTÓRIA 1:02:39.4

...11. FÁBIÁN BETTINA 1:03:53.5