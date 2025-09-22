Kós Hubert két számban győzött Mexikóban

Az olimpiai és világbajnok magyar klasszis, Kós Hubert a múlt héten tért vissza az Egyesült Államokba Kós edzője, Bob Bowman a nyári pihenő után elküldte őt és néhány texasi csapattársát – többek között a négyszeres ötkarikás aranyérmes francia Léon Marchand-t – a mexikói versenyre, mégpedig azzal a céllal, hogy kezdjenek el hangolódni az októberi világkupa-sorozatra – számolt be róla a hazai szövetség közösségi oldala.

Kós szombaton 200 méter háton, vasárnap 100 méter pillangón győzött. Előbbiben, a fő számában századra megúszta azt az időt (1:53.19 perc), amivel a nyári, szingapúri világbajnokságon nyert. Igaz, ez az eredmény rövid pályán született, ami így nem számít kiemelkedőnek, de Kós a többhetes pihenője és a hazai edzései után „ígéretesnek” nevezte a teljesítményét.