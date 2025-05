Úszás: Kós Hubert új számokat is kipróbál a felkészülés során

A 200 méteres hátúszás 2023-as világbajnoka, tavalyi olimpiai aranyérmese az M4 Sporton, a Nemzeti Sporthíradóban úgy fogalmazott, hogy az új versenyszámok kipróbálása mellett fő távjain szeretne javulni a nyári, szingapúri világbajnokságig, többek között igyekszik közelebb kerülni a 200 méter hát világcsúcsához.

A vb-re az Egyesült Államokban készül majd fel, ahol legutóbb, május elején, a floridai Fort Lauderdale-ben négy számban indult és két aranyat (100 és 200 m hát), illetve egy bronzot (50 m hát) nyert. A kísérletezésre annak köszönhetően nyílik lehetősége, hogy a szükséges vb-szintidőket már az áprilisi, kaposvári országos bajnokságon megúszta. A következő időszakban olyan számokban is rajthoz áll majd, amelyekben eddig még nem, példaként említette a 100 méteres mellúszást.

„Ezt is tesztelni fogom, és lesz olyan napom is, amikor 200 méter hátat és 400 vegyest úszom egymás után. Szerintem öt perc pihenőm lesz kettő között, meglátjuk, hogyan fog sikerülni” – mondta.

Az új kihívások mellett fő számaira, a 200 és a 100 méteres hátúszásra is nagy figyelmet fordít. Kiemelte, az elmúlt két évben a teljesítménye jelentősen javult, ezért bízik a jó világbajnoki szereplésben.

„Ott akarok lenni 100 háton is ugyanúgy, mint 200 háton ott voltam 2023-ban. És meglátjuk, esetleg még 100 pillangót is fogok tudni úszni” – mondta, hozzátéve, hogy a pontos programtól függ, mit tud vállalni. „Meg fogjuk ezt beszélni. Szerintem ha valaha lehet próbálkozni valamivel, vagy kísérletezni, akkor ez most ezen a vb-n lesz.”

A szingapúri vizes vb-n július, augusztus fordulóján rendezik a medencés számokat.