Súlyos balesetet szenvedett, megoperálták a négyszeres olimpiai bajnokot

Az ausztrálok legendás úszója a lányánál szenvedett balesetet, amikor kiment a házból, és megbotlott.

A 87 éves egykori klasszis nem veszítette el az eszméletét, telefonon értesítette a bajról a lányát, valamint a szomszédokat is.

Frasert kórházba szállították, ahol kiderült, hogy eltört a csipője, a karja és négy bordája is. Meg kellett műteni, csipőprotézist kapott, valamint fájdalmas ízületi gyulladását is csillapították.

Családja közleményéből kiderül, hogy Fraser a műtét után egy héttel már sétált, de egy ideig még a kórházban folytatja a rehabilitációt.

Az ausztrál úszóklasszis 1956-ban, 1960-ban és 1964-ben is megnyerte a 100 méteres gyorsúszást, előbbi olimpián a váltóval is megszerezte az aranyat. Ezen kívül van még négy ötkarikás ezüstérme is.