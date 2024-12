Vizes esemény lévén az Akvárium Klubban tartottak sajtótájékoztatót a rövid pályás úszó-világbajnokság nyitó napja előtt. Az eseményen a szervezők mellett az új szponzor képviselői és néhány klasszis sportoló is részt vett, köztük olimpiai bajnokunk, Kós Hubert is, akivel beszélgetett is az NSO Tv stábja.

