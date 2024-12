Rövidpályás úszó-vb: a rendezők és a sportolók is izgatottak a keddi rajt előtt

AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN a Duna Aréna vízébe csobbantak már világsztárok szép számmal, és keddtől ismét megmártóznak benne a világ legjobb úszói. Na, nem víz hőmérséklete, még csak nem is az impozáns környezet, hanem a rövidpályás úszóvilágbajnokság apropóján. Az esemény előtt egy nappal az esemény szervezői, és néhány sportoló – köztük az olimpiai bajnok Kós Hubert – fogadták a média képviselői, hol máshol, mint az Akvárium Klubban.

A szemfüleseknek rögtön feltűnhetett, hogy valami más, mint korábban, hiszen a hatalmas szponzori falak már az új támogató, a Sony logójával voltak tele. Rögtön az első megszólalók nyilvánvalóvá tették, ez nem véletlen, hiszen a Nemzetközi Úszószövetség, a World Aquatics négyéves együttműködési szerződést kötött a japán céggel, amelynek képviseletében Mami Imada, a cég alelnöke szólt néhány szót.

„Mi a Sonynál a szórakoztatás jövőjét építjük, azért dolgozunk, hogy olyan élményeket szerezzünk, mint korábban soha. Meg akarjuk örökíteni pillanatokat, hogy azok valóban felejthetetlenek legyenek, és testközelbe hozni a versenyzőket a nézőkhöz, szurkolókhoz” – mondta Mami Imada.

Megszólaltak a szervezők is (Fotó: Árvai Károly)

A szponzori bejelentés után a sportvezetők vették át a helyet a pódiumon, köztük a nemzetközi és a magyar úszószövetség elnöke is. Előbbi, Huszain al-Muszallam megköszönte a szervezőknek, hogy sokadik alkalommal is nagyszerű munkájukkal lehetővé tették, hogy Budapest nemzetközi úszóversenynek adjon otthont. A várost a sport otthonának nevezte, majd kitért arra is, a Sony audiovizuális technológiai fejlettségének köszönhetően minden lehetőség adva van arra, hogy a korábbiakhoz képest még nagyobb élményt nyújtsanak a szurkolóknak.

A szervezőbizottság és a Magyar Úszószövetség elnöke, Wladár Sándor vette át tőle a szót.

„Hetedik alkalommal rendezünk világeseményt. Fontos a tapasztalat és a rutin, de mégis izgatottak vagyunk. Olyan világbajnokságot szeretnénk megrendezni, ami az összes korábbit felülmúlja. Úgy gondolom, hogy minőségi látványt és élményt ígér a budapesti helyszín, a világ egyik, ha nem a legjobb szurkolói előtt, a világ egyik legjobb uszodájában méltó helye lesz a vb-nek. Harminchárom világcsúcs született az elmúlt időszakban a Duna Arénában. Azt szeretnénk, hogy mindenki boldogan vegyen részt az eseményen, és örömmel távozzon Budapestről” – mondta Wladár Sándor.

Ezután a sportág sztárjait szólították a színpadra, az olimpiai és világbajnok amerikai Kate Douglass, az olimpiai ezüstérmes és háromszoros világbajnok kanadai Kylie Masse, az olimpiai bronzérmes és négyszeres világbajnok japán Dajita Szato mellett a nekünk legfontosabb, olimpiai és világbajnok Kós Hubert is megosztott néhány gondolatot.

„Nagyon várom, hogy a hazai szurkolók előtt versenyezhessek,nagy megtiszteltetés ez nekem. Az a vicces, hogy nemcsak hogy itthon versenyezhetek, hanem itthon is lehetek annyi időt, tölthetek ilyenkor a családommal, mint máskor nem. Várom a versenyt, és utána a karácsonyt Magyarországon” – mondta Kós Hubert.