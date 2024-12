Gyurta Dániel: Még az amerikaiak számára is hátborzongató a Duna Aréna hangulata

„A Nemzetközi Úszószövetség egyre nagyobb hangsúlyt fektet a rövid pályára, ezért is van kétévente vb. A sportolók szempontjából nagyon jó átmenetet tud képezni. Nagyon sokat segít ebben a világkupa-sorozat, pénz szempontjából is jó a sportolóknak, és a felkészülésbe is beépítik. Én nagyon szerettem rövid pályán versenyezni. Kicsit mindig úgy fogtam fel, hogy nagyon sokat tudok belőle tanulni, egyre népszerűbb az összes úszó körében” – mondta Gyurta Dániel a budapesti rövid pályás vb kapcsán, majd a várható hangulatra is reagált.

„Itt behoznék egy személyes történetet. Egy amerikai az országos válogatók miatt hozzá van szokva a remek hangulathoz, a nézők ezreihez a lelátón. Na most, 2017-ben tisztán emlékszem arra a napra, amikor a magyar férfiváltó felállt a rajtkőre. Mellettem álltak az amerikai edzők, versenyzők…, tátott szájjal nézték azt, ahogy a magyar szurkolók buzdították a mieinket. Még az amerikaiak számára is hátborzongató a Duna Aréna hangulata. A szurkolás a sporton keresztül mindig összehozza a magyarokat, ezeken a hazai rendezésű versenyeken ez mindig megvan” – hangsúlyozta, majd várakozásaira is rátért.

„Nagyon sajnálom, hogy Milák Kristóf és Léon Marchand sem indul rövid pályán, nagyon megnéztem volna a csatájukat. Ettől függetlenül látva a nevezési listát, nagyon sok nagy név érkezik. Nyilván mi főképp Kós Hubertre fogunk figyelni, de természetesen minden magyarnak nagyon fogunk szurkolni!”