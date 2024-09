Mayer-tripla, Závory-dupla a torna ob második napján

A magyar szövetség beszámolója szerint vasárnap a nőknél két – gerenda, talaj –, míg a férfiaknál három szeren – ugrás, korlát, nyújtó – hirdettek bajnokot.

A nőknél a dunaújvárosi Mayer Gréta folytatta szombaton megkezdett jó szereplését, és mindkét szeren diadalmaskodott: gerendán 12.200, talajon 12.400 pontot szerzett. Gerendán klubtársa, Makai Lilla 11.900 ponttal lett második, míg a győri Péter Sára 11.100-zal harmadik. Péter nyakába talajon ezüstérem került (11.800), a bronzérem pedig az FTC tornászának, Peresztegi Kittinek jutott (11.100).

„A mai nappal is elégedett vagyok, hiszen mind gerendán, mind talajon győzni tudtam, annak pedig nagyon örülök, hogy a hétvége alatt három országos bajnoki címet gyűjtöttem be. Természetesen azért még kell pontosítani a gyakorlatokon. Ma a gerendának örülök nagyon, mert őszintén szólva nagyon izgultam, a lábam is remegett a szeren, mégis jól sikerült” – nyilatkozott Mayer.

A férfiaknál Závory Szilárd teljesített a legjobban, ugrásban és nyújtón is a dobogó tetejére állhatott, míg korláton Tomcsányi Benedek győzött.

Závory az előbbi szeren 13.875 ponttal győzött, nyújtón 13.250 ponttal lett első, ezzel élete első felnőtt szerbajnoki címeit szerezte meg. Ugrásban Mentovai István (13.575) és Tomcsányi Benedek (13.525) állhatott még dobogóra, nyújtón pedig Závory mögött Molnár Botond (13.200) és Tomcsányi (12.550) lett a sorrend. Tomcsányi korláton remekelt, 13.200 ponttal országos bajnok lett, itt klubtársa, Molnár lett a második 13.050 ponttal, míg Závory 12.900 pontja a harmadik pozícióra volt elég.

„Nagyon boldog vagyok, egyrészt, mert én voltam az egyedüli duplázó a férfiaknál, másrészt, mert életem első két felnőtt szerbajnoki címét nyertem meg. Ugrásban a tavalyi junior-vb-n bemutatott gyakorlatokkal indultam, ami ott bronzérmet ért. Tudtam, ha ez most itt sikerül, nyerni tudok. Ez nagyon feldobott, és a végén összejött az új nyújtógyakorlatom, ráadásul a leugrásom is sikerült. Ezek a bajnoki címek nagy lendületet adnak az októberi szombathelyi világkupára” – nyilatkozott Závory Szilárd.

Tomcsányi Benedek arról beszélt, örül, hogy minden szeren sikerült érmet szereznie, míg korláton először lett magyar bajnok.

TORNA

Szerbajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok

Férfiak

ugrás: 1. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 13.875 2. Mentovai István (BHSE) 13.575 3. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 13.525

korlát: 1. Tomcsányi 13.200 2. Molnár Botond (Győri AC) 13.050 3. Závory 12.900

nyújtó: 1. Závory 13.250 2. Molnár 13.200 3. Tomcsányi 12.550

Szombaton rendezték

talaj: 1. Molnár 13.750 pont 2. Závory 13.400 3. Tomcsányi 13.350

lólengés: 1. Kovács Márton (FTC-Telekom) 12.950 pont 2. Tomcsányi 12.900 3. Závory 12.750

gyűrű: 1. Kiss Balázs (BHSE) 13.700 pont 2. Závory 13.650 3. Tomcsányi 13.550

Nők

gerenda: 1. Mayer Gréta (DKSE) 12.200 pont 2. Makai Lilla (DKSE) 11.900 3. Péter Sára (Győri AC) 11.100

talaj: 1. Mayer 12.400 pont 2. Péter 11.800 3. Peresztegi Kitti (FTC) 11.100

Szombaton rendezték

ugrás: 1. Mayer 13.150 pont 2. Péter 12.750 3. Schermann Bianka (Veszprémi TC) 11.450

felemáskorlát: 1. Makai 10.800 pont 2. Schermann 10.700 3. Szilágyi Nikolett (DEAC) 10.400