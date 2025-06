Torna: domináltak a KSI-s lányok az ifjúsági országos bajnokságon

A múlt hét végén a Központi Tornacsarnokban rendezték meg az ifjúsági leány országos bajnokságot, amelyen nem túlzás azt állítani: minden tekintetben a KSI-s versenyzőkről, és az ő remeklésükről szólt.

Az ob első számú „sztárja” az a Hürkecz Mira volt, aki valamennyi versenyszámban aranyérmet szerzett.

Egyéni összetettben megvédte tavalyi bajnoki címét, majd másnap mind a négy szeren – gerendán, talajon, felemás korláton és ugrásban – külön-külön is diadalmaskodott. (Ugrásban a békéscsabai Czupper Naomival holtversenyben lett első.) Az egyéni összetettben elért eredmények alapján kialakult a csapatbajnokság első fordulójának sorrendje is, amelyben szintén a KSI végzett az élen. Hürkecz mellett Takács Boglárka, Tornai Zita és Molnár Veszna alkotta a központi sportiskolások győztes alakulatát.

Az egyértelműen látszik, hogy Mira jelenleg kiemelkedik a hazai ifjúsági mezőnyből

– nyilatkoza Kertész Olívia, a KSI női tornászainak szakosztály-igazgatója az Utánpótlássportnak. – Bízunk benne, hogy a nemzetközi porondon is meg tudja majd mutatni magát, és a legjobbak közé tartozhat. Azt tudni kell, hogy nemrég tért vissza egy elhúzódó, makacs vállsérülésből, szóval közel sem volt zökkenőmentes a felkészülése, és ismerve az adottságait, a képességeit, azt gondolom, még ennél is jobb teljesítményre lesz képes, ha visszanyeri a legjobb formáját. A tavalyi bajnoki címe óta az edzőjével, Balzsayné Reubl Tündével sokat dolgoztak a gyakorlatain, mind a nehézségi, mind a kiviteli pontszámokat szerették volna javítani, erősebb gyakorlatokkal előrukkolni, és összességében sikerült is jelentősen előrelépnie, fejlődnie.

Fiatal kora ellenére rendkívül céltudatosan és példaértékűen készül. Minden kis apró részletre, így például az étrendjére is roppant mód odafigyel. Nagy reményeket fűzünk Mirához, ő hosszú távon is nagy értéke lehet a magyar női tornasportnak.

Az év fő versenye az ifiknek idén az EYOF lesz majd, amelyet július végén Szkopjéban rendeznek meg. Igyekszünk úgy felkészíteni őt, hogy bő másfél hónap az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon tudja majd hozni a csúcsformáját.

Úgy vélem, ugrásban és egyéni összetettben is reális célkitűzés lehet számára a döntőbe jutás.

Hürkecz Mira (középen) hat aranyéremmel zárta az ifjúsági ob-t Forrás: KSI

Az ob-n a KSI tornászai összesen hat aranyat, három ezüstöt és két bronzot szereztek,

amellyel toronymagasan a legeredményesebb egyesületnek bizonyultak.

„Hürkecz Mira mellett Takács Boglárka teljesítményét is kiemelném, aki gerincsérüléssel bajlódott mostanában, de most már úgy látszik, hogy maga mögött tudta hagyni ezt a problémát, viszont az előzmények miatt végül csak három szeren indult, és felemás korláton második is lett. Remélhetőleg, ő is ott lesz majd a válogatottban, és indulhat az EYOF-on. Mivel ő még csak első éves ifjúsági korú, így kevésbé rutinos a versenyhelyzeteben, kicsit még szoknia kell ezt az atmoszférát, de a hozzáállására nem lehet panasz, alapvetően szépen, lépésről lépésre fejlődik. Tornai Zitának sajnos becsúszott egy-két rontás, emiatt egyéni összetettben lemaradt a dobogóról, és ötödik lett, viszont a szerenkénti finálékban jól szerepelt, két érmet sikerült elcsípnie: talajon ezüstöt, gerendán bronzot szerzett.

Csapatunk legfiatalabbja, a serdülőkorú Molnár Veszna volt, aki nagyon ígéretesen versenyzett. Feldobta ez a helyzet, hogy az idősebbek között mutathatja meg a tudását.

Összetettben bravúros módon odaért a második helyre, ami kiváló eredmény tőle."

(Kiemelt kép forrása: KSI)