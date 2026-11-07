Elemzések, adatok, vizualizációk – már letölthető a digitális futballelemző mobil alkalmazás

Az alkalmazás többek között elemzi a csapatok és játékosok erősségeit és gyengeségeit, összehasonlítja a focistákat, hőtérképet mutat, de azt is láthatjuk, hány métert sprintelt egy adott meccsen egy játékos.

Már Androidon és iOS-en is letölthető a Telekom Cube alkalmazás, amelyben a felhasználók különböző elemzéseket, adatokat és vizualizációkat érhetnek el a magyar labdarúgó NB I, a magyar labdarúgó-válogatott, az öt legnépszerűbb európai futballbajnokság (angol, német, francia, spanyol, olasz), valamint a Bajnokok Ligája és Európa-liga mérkőzéseiről.

A meccsek a 2025–2026-os szezontól elérhetőek, így több mint 3000 mérkőzés, 200 csapat és 5000 játékos adatait, elemzéseit és vizualizációit vonultatja fel az alkalmazás. A felhasználók az appon belüli saját közösségi felületen pedig akár már meccs közben is megvitathatják, hogy kit kellene az adott mérkőzésen le- vagy becserélni.

„A foci Magyarországon is rengeteg embert megmozgat, mi pedig ezzel a digitális megoldással emeljük a mérkőzésnézés élményét magasabb szintre, hiszen a profi elemzések így bárki számára elérhetővé válnak – mondta Szabó Béla, a Magyar Telekom márkakommunikációs igazgatója, amihez a Cube Football alapítója és vezetője, Csernus Attila hozzátette: – Régóta célunk, hogy ne csak adatokkal és elemzésekkel szolgáljunk a labdarúgásról, de hozzájáruljunk ahhoz a diskurzushoz is, amely azok megértéséről és helyes értelmezéséről, felhasználásáról szól. A Telekom Cube applikációval szeretnénk szélesebb közönséggel megismertetni az adatalapú futballelemzést, illetve teret és platformot adni azoknak, akik mélyebben érdeklődnek a téma iránt.”

Az ingyenesen használható szoftver extra szolgáltatásokat is kínál a futball mélyebb megértésére vágyóknak, akik előfizetéses rendszerben juthatnak további, prémium tartalmakhoz és funkciókhoz.