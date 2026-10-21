Stollárék kiemeltet legyőzve jutottak negyedöntőbe a ningpói tenisztornán

A páros-világranglistán 60. magyar játékos és Desirae Krawczyk a negyedik helyen kiemelt Anna Danyilina, Csiang Hszin-jü kazah, kínai duóval csapott össze szerdán.

Az első szettet nem a sikeres adogatójátékok jellemezték: Stollárék kétszer, ellenfeleik pedig háromszor vesztették el a szervájukat, de aztán 5:3-nál a magyar, amerikai kettősnek sikerült kiszerválnia a játszmát, így 35 perc elteltével előnybe került.

A meccs második szakasza is több bréklabdát hozott, bréket azonban már csak egyet. Ez Stollárék nevéhez fűződött, akik 2:2 után vették el Danyilináék adogatását, majd 4:3-nál három bréklabdát is kivédekeztek, később pedig első mérkőzéslabdájukat értékesítve befejezték a küzdelmet, amely 1 óra 22 percig tartott.

A negyeddöntőben a Marija Kozireva, Maia Lumsden orosz, brit kettős lesz Stollárék ellenfele.

Párosban Bondár Anna is szerepelt volna az orosz Alina Kornyejeva oldalán, de kettősük kedden visszalépett.

TENISZ

NINGPO (1.2 millió dollár összdíjazás)

Páros, 1. forduló

Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Anna Danyilina, Csiang Hszin-jü (kazah, kínai, 4.) 6:3, 6:4