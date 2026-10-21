Veszprém vs. Szeged: külön utakon – öt-öt pontban a két élcsapatunk eddigi idénye

Öt ok, amiért fut a Veszprém

A magyar bajnoki címvédő Veszprém ebben az idényben eddig valamennyi mérkőzését megnyerte, a Bajnokok Ligájában négyszer, a magyar bajnokságban ötször, a klubvilágbajnokságon ugyanennyiszer jött le győztesen a pályáról. Távol álljon tőlünk, hogy már októberben odaadjunk minden trófeát Xavier Pascual csapatának, hiszen a java még csak most jön, de érdemes megvizsgálni, miért ilyen ütőképes ebben az idényben az Építők.

1. EMIL NIELSEN

A Veszprémnek mindig is jó kapusai voltak, de a dán Emil Nielsen nyári érkezésével szintet lépett a gárda. Posztján jelenleg ő a világ legjobbja, ebben nincs vita. Elképesztő nézni, mire képes a kapuban, és hogy mit hoz ki a csapattársaiból, mert egyértelmű, hogy profi és kérlelhetetlen hozzáállása magával húzta a többieket is, akiknek óriási magabiztosságot ad, hogy olyan kapus van mögöttük, aki bármire képes. Nemcsak rengeteget véd, de fontos pillanatokban lehet rá számítani, ráadásul olyan poszt­társa van, mint Mikael Appelgren, aki elfogadta, hogy második számuk kapus, és rengeteget segít, ha beáll.

2. CSAPATEGYSÉG

Olyan sztárok játszanak a veszprémi csapatban, mint Nielsen, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Yanis Lenne vagy Nedim Remili, még sincs felesleges hősködés és egyénieskedés, még utóbbi is beállt a sorba. Viszont van helyette fegyelem. Az egyiptomi különítmény érkezésekor többen kétkedésüket fejezték ki, hogyan lesz ebből Európában világverő gárda, de az eredmények azt mutatják, az afrikai ország játékosai fejlődtek, láthatóan mindent meg is tesznek ezért, és a köztük lévő összhang csak erősíti a veszprémi csapategységet. A jelek szerint a Veszprém abból is csak profitál, hogy edzője egyben az egyiptomi szövetségi kapitány. Ez a csapategység Kölnig juttathatja a gárdát.

3. PASCUAL MESTERTERVE

Az Építők spanyol mestere 2024 nyarán érkezett a veszprémi kispadra, és azóta bizonyította, miért tartják a világ egyik legjobb edzőjének. Felépítette a saját csapatát, kialakította a saját rendszerét. Szigorú szakember, aki sokat követel, de egy irányba tudta terelni a világsztárokat, akik nem hisztiznek akkor sem, ha esetleg kevesebb játékidőt kapnak. Megnyerte a klubvilágbajnokságot, a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát, és kétszer is csak hajszállal maradt le a BL négyes döntőjéről. Talán nem túlzás azt állítani, hogy beért a munka.

4. JUBILEUMI, 50. ÉV

A Veszprém férficsapatát 1977-ben alapították, ami azt jelenti, hogy a 2026–2027-es idény a klub történetének 50. évada. Az egyesület már számtalan fórumon jelezte, hogy rendezvényekkel szeretné megünnepelni a jubileumot, és még ha nem is mondják ki a klubnál, óriási lenne éppen ebben az idényben megnyerni a Bajnokok Ligáját – illetve minden sorozatot, amelyben a csapat elindul. Az öt lehetséges trófeából ráadásul kettő már megvan, a gárda megnyerte a magyar Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, a játékát nézve a drukkereknek nem ördögtől való reménykedni.

5. MINDENT EGY LAPRA

Nem tudni, a jövő mit hoz a magyar sportnak. A Veszprém a Bajnokok Ligája-trófea üldözésével az elmúlt több mint egy évtizedben olyan útra lépett, amelyen jelentős áldozatok nélkül nehéz visszafordulni, és igencsak költséges. A csapatban nemzetközi sztárok játszanak, a klub nemcsak itthon egyed­uralkodó, hanem a világon is az egyik legjobbnak számít. A sportfinanszírozási rendszer, az adózás és a szponzoráció megváltozása után azonban nem biztos, hogy minden légiós maradni akar, ilyen minőségű és mélységű keretet nem lesz könnyű együtt tartani. Ezért lehet olyan érzése az egyszeri megfigyelőnek, hogy ebben az idényben a Veszprém mindent feltett egy lapra, hiszen ki tudja, mikor lesz még egyszer ilyen lehetősége.