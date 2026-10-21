Veszprém vs. Szeged: külön utakon – öt-öt pontban a két élcsapatunk eddigi idénye

Öt ok, amiért fut a Veszprém
A magyar bajnoki címvédő Veszprém ebben az idényben eddig valamennyi mérkőzését megnyerte, a Bajnokok Ligájában négyszer, a magyar bajnokságban ötször, a klubvilágbajnokságon ugyanennyiszer jött le győztesen a pályáról. Távol álljon tőlünk, hogy már októberben odaadjunk minden trófeát Xavier Pascual csapatának, hiszen a java még csak most jön, de érdemes megvizsgálni, miért ilyen ütőképes ebben az idényben az Építők.
1. EMIL NIELSEN
A Veszprémnek mindig is jó kapusai voltak, de a dán Emil Nielsen nyári érkezésével szintet lépett a gárda. Posztján jelenleg ő a világ legjobbja, ebben nincs vita. Elképesztő nézni, mire képes a kapuban, és hogy mit hoz ki a csapattársaiból, mert egyértelmű, hogy profi és kérlelhetetlen hozzáállása magával húzta a többieket is, akiknek óriási magabiztosságot ad, hogy olyan kapus van mögöttük, aki bármire képes. Nemcsak rengeteget véd, de fontos pillanatokban lehet rá számítani, ráadásul olyan poszttársa van, mint Mikael Appelgren, aki elfogadta, hogy második számuk kapus, és rengeteget segít, ha beáll.
2. CSAPATEGYSÉG
Olyan sztárok játszanak a veszprémi csapatban, mint Nielsen, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Yanis Lenne vagy Nedim Remili, még sincs felesleges hősködés és egyénieskedés, még utóbbi is beállt a sorba. Viszont van helyette fegyelem. Az egyiptomi különítmény érkezésekor többen kétkedésüket fejezték ki, hogyan lesz ebből Európában világverő gárda, de az eredmények azt mutatják, az afrikai ország játékosai fejlődtek, láthatóan mindent meg is tesznek ezért, és a köztük lévő összhang csak erősíti a veszprémi csapategységet. A jelek szerint a Veszprém abból is csak profitál, hogy edzője egyben az egyiptomi szövetségi kapitány. Ez a csapategység Kölnig juttathatja a gárdát.
3. PASCUAL MESTERTERVE
Az Építők spanyol mestere 2024 nyarán érkezett a veszprémi kispadra, és azóta bizonyította, miért tartják a világ egyik legjobb edzőjének. Felépítette a saját csapatát, kialakította a saját rendszerét. Szigorú szakember, aki sokat követel, de egy irányba tudta terelni a világsztárokat, akik nem hisztiznek akkor sem, ha esetleg kevesebb játékidőt kapnak. Megnyerte a klubvilágbajnokságot, a magyar bajnokságot, a Magyar Kupát, és kétszer is csak hajszállal maradt le a BL négyes döntőjéről. Talán nem túlzás azt állítani, hogy beért a munka.
4. JUBILEUMI, 50. ÉV
A Veszprém férficsapatát 1977-ben alapították, ami azt jelenti, hogy a 2026–2027-es idény a klub történetének 50. évada. Az egyesület már számtalan fórumon jelezte, hogy rendezvényekkel szeretné megünnepelni a jubileumot, és még ha nem is mondják ki a klubnál, óriási lenne éppen ebben az idényben megnyerni a Bajnokok Ligáját – illetve minden sorozatot, amelyben a csapat elindul. Az öt lehetséges trófeából ráadásul kettő már megvan, a gárda megnyerte a magyar Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, a játékát nézve a drukkereknek nem ördögtől való reménykedni.
5. MINDENT EGY LAPRA
Nem tudni, a jövő mit hoz a magyar sportnak. A Veszprém a Bajnokok Ligája-trófea üldözésével az elmúlt több mint egy évtizedben olyan útra lépett, amelyen jelentős áldozatok nélkül nehéz visszafordulni, és igencsak költséges. A csapatban nemzetközi sztárok játszanak, a klub nemcsak itthon egyeduralkodó, hanem a világon is az egyik legjobbnak számít. A sportfinanszírozási rendszer, az adózás és a szponzoráció megváltozása után azonban nem biztos, hogy minden légiós maradni akar, ilyen minőségű és mélységű keretet nem lesz könnyű együtt tartani. Ezért lehet olyan érzése az egyszeri megfigyelőnek, hogy ebben az idényben a Veszprém mindent feltett egy lapra, hiszen ki tudja, mikor lesz még egyszer ilyen lehetősége.
5. forduló: ONE VESZPRÉM HC—Füchse Berlin (német), 18.45 (Tv: Sport1). RK Partizan (szerb)—FC Porto (portugál), 18.45
|A VESZPRÉM egyik előnye ebben az idényben, hogy régebb óta együtt van a keret, és nem mindegy, egy csapat mennyire szerveződik át a nyáron, teljesen, vagy csak egy-két játékossal egészül ki. Az Építők játékosállománya az előző évadban is erős volt, de a világ legjobb kapusával megtalálta az összhangot és nyerő szériában van, így a hangulat is remek lehet, ez óriási előny. Van egy olyan érzésem, hogy a Veszprém Nielsen leigazolásával bemondta az all-int erre az idényre, mert sokba került, de mindenki tudja, milyen jó és mennyit ér. A BL megnyerése persze így sem biztos, hiszen nagyon erős csapatok vannak a mezőnyben, és az igazán kemény meccsek csak a tavasszal jönnek. A Bajnokok Ligája-csoportja nem annyira erős, csak a Füchse Berlin igazi ellenfél, amelynek viszont helyt kell állnia a német bajnokságban is, ez a kétfrontos harc nagy hátrány a Veszprémmel szemben, amely a sorsolást tekintve szerencsésebb a Szegednél, és jobb csapata is van. Ugyanakkor a Szeged elkezdett magyarosítani, ez az út nekem nagyon tetszik, mert mindig is a hazai játékosokat pártoltam, de azt is tudni kell, hogy kétélű fegyver fiatalokkal belemenni a BL-be. De szerintem a Szeged tudta ezt, és vállalta a rizikót. A jelenlegi kerete még nem elég acélos a BL-hez, de csak erősödni fog, és ne feledjük, a rosszabb mostani széria oka az is lehet, hogy a leginkább meghatározó játékos, Bánhidi Bence sérült, az ő kiválása nagy érvágás. Kérdés, mikor tud visszatérni, és a fiatal játékosok hogyan játszanak majd nyomás alatt… Ugyanakkor nem ítélkeznék előre egyik csapattal kapcsolatban sem, mert senki nem tudhatja, mit hoz a jövő.
Öt pont, amiben a Szegednek még van fejlődési lehetősége
Az OTP Bank-Pick Szeged még nem nyert nagy meccset a 2026–2027-es idényben, mégsem lehet azt mondani, hogy ez a keret csak vereségekre lenne ítélve. Összeszedtünk öt pontot, amiben ha sikerül előrelépnie, akkor a későbbiekben még bőven alakulhat jól az idénye.
1. SÉRÜLT KULCSEMBEREK VISSZATÉRÉSE
Az elmúlt hetekben három kulcsemberével sem számolhatott Michael Apelgren, ami nagyban rányomta a bélyegét a svéd vezetőedző variációs lehetőségeire. Az egészséges játékosok mindent megtettek, Lukas Sandell hiányában Magnus Röd egyedüli balkezes jobbátlövőként 22 gólt szerzett az első négy BL-fordulóban, ahogyan Lukács Péter és Fazekas Máté is jól tartotta a frontot Lazar Kukics távollétében. Sandell és Kukics a hétvégén a NEKA ellen már visszatért a pályára, ami aranyat érhet a GOG-vel szemben. A beálló Bánhidi Bence felépülése egyelőre várat magára, de Rosta Miklós és Jérémy Toto is remek formában kézilabdázik.
2. VÉDŐFAL ÉS KAPUSOK ÖSSZHANGJA
Nagy iramú meccseket játszott a Szeged a BL-idényben, de az első négy fordulóban kapott 31, 36, 35 és 34 gól mindenképp azt sugallja, hogy védekezésben még van hová fejlődnie. Sok az új játékos, és a védekezéshez mindig több idő kell, hogy magas szintre kerüljön. Mikler Roland mellett Nikola Portner is erős a ziccerek védésében, de nem szabad csak a két rutinos kapus egyéni képességeire hagyatkozni. A védőknek a számukra kedvező sávokba kellene terelni az ellenfél játékosait.
3. A FIATAL MAGYAR BELSŐ EMBEREK BELEERŐSÖDNEK
Ahogyan arra számítani lehetett, Fazekas Mátéban egyre jobban bízik Michael Apelgren, és Lukács Pétert sem a kispadot koptatni igazolta le. Lazar Kukics vállsérülése miatt az első másfél hónapban mindketten fontos szereplőként mozogtak a pályán. Voltak ugyan hibáik és eladott labdáik – már inkább fáradtan –, de a 24 éves Lukács összhangja Rosta Miklóssal, és a 20 éves Fazekas félelem nélküli játéka mindenképp a pozitívumok között van.
4. MICHAEL APELGREN TAKTIKAI FINOMSÁGAI
A hét a hat elleni támadójáték a legtöbb csapatnál a pánik jele, és az utolsó utáni mentsvár a fordításra. A Szegednél mintha ez másképp lenne, igaz, hiba is lenne nem építeni Rosta Miklós és Jérémy Toto falban elkövetett „rombolására”. Fontos a minél szélesebb támadásvezetés is, Mario Sostaric és Marin Jelinic ismét elkezdte bedobálni a helyzeteit. A 23 éves Szilágyi Benjámin a Sporting ellen ugyan nem kapott lehetőséget, de az első két BL-meccsen és a Veszprém elleni Szuperkupa-találkozón megmutatta, ez lehet az áttörést hozó idénye a nemzetközi porondon is.
5. HÉTMÉTERESEK ÉRTÉKESÍTÉSE
Ezen a ponton ment már el a Szegednek négyes döntőbe jutás is, úgyhogy régóta kritikus pont. Amikor néhány éve Mario Sostaric élete legjobb formájában kézilabdázott, a magyar csapat akkor volt a legstabilabb a játék ezen elemében. Szigorúan a matekot nézve az ősszel éppen a két kihagyott hetes hiányzott a GOG otthonában a pontszerzéshez. A Sporting elleni
35–35 alkalmával Sostaric bevágta a heteseit, a lisszaboni meccsen a Szeged csak ötből kettőt tudott értékesíteni. Ez olyan eleme a játéknak, amelyben napjainkban egyszerűen nem fér bele a hibázás.
5. forduló. Csütörtök: OTP BANK-PICK SZEGED–GOG (dán), 18.45 (Tv: Sport1). Sporting CP (portugál)–IFK Kristianstad (svéd), 20.45