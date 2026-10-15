Nemzeti Sportrádió

Stollárék döntő rövidítésben kikaptak a vuhani nyolcaddöntőben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.15. 14:12
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Stollár Fanny (Fotó: Getty Images)
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WTA Vuhan női páros Stollár Fanny
Stollár Fanny – a tajvani Vu Fang-hsziennel az oldalán – döntő rövidítésben kikapott a vuhani női tenisztorna páros nyolcaddöntőjében.

A nyitó játszmában 2:2-nél Stollárék elveszítették adogatójátékukat, és mint kiderült, ez nekik a szettbe került. A folytatásban azonban brékkel a magyar, tajvani kettős 3:1-re, majd 4:2-re vezetett, ám innen visszakapaszkodott az ellenfél, 5:5 lett. A rövidítés komoly csatát hozott, ezt 7-5-re Stollárék nyerték, így másfél óra játékot követően kezdődhetett a harmadik játszma.

A döntő rövidítésben egymás hibáiból éltek a felek, ám 3–3 után az észt, mexikói duó ellépett, így végül 1 óra 47 perc alatt nyert.

WTA-TORNMA, VUHAN
Női páros, nyolcaddöntő
Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, mexikói)–Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani) 6:4, 6:7 (5–7), 10–6 – döntő rövidítés
 

 

WTA Vuhan női páros Stollár Fanny
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