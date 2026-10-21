Felavatták Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázó szobrát Székesfehérváron

Az MTI kérdésére Vörös Zsuzsanna megtiszteltetésnek nevezte, hogy szobrot kapott a szülővárosában.

Elárulta, hogy fiatal öttusázóként Balczó András volt a példaképe, annak ellenére, hogy amikor versenyzett, teljesen más volt az öttusa, mint Balczóék korában. Úgy fogalmazott: „Aki most világbajnok, az abban az időszakban is világbajnok lett volna, mert megvannak azok az emberi kvalitásai, amelyekkel kitűnik a többiek közül.”

Vörös Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy ma is teljes más az öttusa, mint az ő idejében, mivel már nincsen lovaglás, akadályverseny van helyette. „Én is imádtam a lovakkal dolgozni, de tény és való, annyira kiszámíthatatlan sportága volt az öttusának, hogy az sokszor a helyezésekben is megmutatkozott, míg az akadálypálya esetében hogyha hibázik a versenyző, az az ő hibája” – emelte ki.

Utódairól szólva név szerint kiemelte Szécsi Nemerét (Volán Fehérvár), aki tavaly megnyerte az U17-es és az U19-es világbajnokságot, majd dupla csuklótörés után az idén U19-ben világbajnoki harmadik helyezett lett. Megjegyezte, rajta kívül is minden korosztályban vannak olyan fehérvári versenyzők, akik Eb-n, vb-n indulnak és ott jól teljesítenek.

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke fontosnak nevezte, hogy a mostani „értékvesztett világban” legyenek olyan örök példaképek, mint amilyen Vörös Zsuzsanna, akit „csak csodálni, áldani és ünnepelni lehet”.

Horváth Miklós Csaba alpolgármester felidézte, hogy személyesen jelen lehetett Athénban, amikor Vörös Zsuzsanna megnyerte az olimpiai aranyat és „könnybe lábadt szemmel” nézte, ahogy az utolsó kört magyar zászlóval a kezében teljesítette.

Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok, hatszoros világ- és Európa-bajnok öttusázó. Sporttörténelmi aranyérmet nyert a 2004-es athéni olimpián, hiszen ő lett az első magyar olimpiai bajnok a női öttusázók között. 1989-ben kezdett öttusázni az Alba Volán SC-nél Kulcsár Antal edző irányításával, pályafutását 2010-ben fejezte be. Ezt követően is nevelőegyesületénél maradt edzőként, 2012 novembere óta a székesfehérvári klub öttusa-szakosztályának igazgatója.

2013-tól a Magyar Öttusaszövetség alelnöke, 2016-tól általános alelnöke. Vörös Zsuzsanna kilenc alkalommal volt az év magyar öttusázója, 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét és Székesfehérvár díszpolgára lett. 2005-ben az Év magyar sportolónője, 2016 óta az öttusa Hírességek Csarnokának tagja, 2021-ben a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült.