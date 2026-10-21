Nemzeti Sportrádió

A sport jövőjét itt formálják – ötödik alkalommal rendezik meg a Sport Forum Hungary konferenciát

SZ. Z.SZ. Z.
2026.10.21. 11:19
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November 18-án és 19-én immár ötödik alkalommal kerül sor a Sport Forum Hungaryre, amely a régió meghatározó nemzetközi sportkonferenciájaként ismét érdekes témákat felvetve próbálja meg összehozni a sport jövőjét formáló szereplőket.

2022 óta minden évben izgalmas és érdekes előadások, kerekasztal-beszélgetések sorával készül a Sport Forum Hungary. Az eseményre az előző évhez hasonlóan ismét a Groupama Arénában kerül sor, egyik legnagyobb célja összehozni a sport jövőjét formáló döntéshozókat, szervezeteket, innovátorokat és befektetőket Magyarországról, a régióból és a világ sportszakmájának legszélesebb köréből.

„Amikor elkezdtük, a hazai szakmának és közösségnek szerveztük az eseményt, de menet közben annyira pozitívak voltak a visszajelzések az egyre több külföldi vendégtől is, hogy hamar nemzetközivé váltunk. Szeretnénk világítótorony lenni és a sport jövőjét formálni, kevés a Sport Forum Hungaryhez hasonló esemény a régióban. A cél nem egyszerűen előadások szervezése, hanem olyan közeg kialakítása, ahol a tudásból kapcsolat, a kapcsolatból bizalom, a bizalomból pedig hosszú távú együttműködés születik” – mondta Dudás Hunor főszervező a Nemzeti Sportnak.

A szakember kiemelte, ez az első olyan esemény Magyarországon, ahol az ágazat valamennyi szereplője találkozhat egymással, szemben például a marketing- vagy az ingatlanszektorral, amelynek már régóta van itthon ilyen konferenciája. Több mint 1500 résztvevőt várnak november 18-án és 19-én Budapestre a világ minden pontjáról. Az idei esemény tematikája a sport teljes ökoszisztémáját lefedi, az ágazat minden szereplőjének tud adni valami különlegest.

„A 2036-os budapesti olimpia kérdése mellett mi sem mehetünk el szó nélkül, az embereket érdekli, hogy tényleg megvalósítható-e a rendezés. A megváltozott politikai helyzetben a sportszövetségek, klubok, egyesületek finanszírozásának az átalakulása is izgalmas téma lesz. Ez az átalakulás megerősítheti a piaci szemléletet és a márkák közötti partnerséget 2027-re. Az egészségtudatossággal kapcsolatos longevity és a szabadidősport is egyre meghatározóbb a konferenciánkon is. A nők sportjáról keveset beszélünk a mindennapokban, pedig nemzetközi kontextusban sokat fejlődik, neves szakemberek érkeznek és adnak elő a női sportok fejlődéséről. A mesterséges intelligencia térnyerése elkezdődött, napjaink egyik legizgalmasabb témája, hogyan segíti a teljesítményelemzést és alakítja át a tartalomfogyasztást” – adott egy kis betekintést a 2026-os konferencia legizgalmasabb témáiba Dudás Hunor.

A Sport Forum Awards szakmai díjat a második nap estéjén 12 kategóriában adják át. Az idei Startup Grand Prix pedig azoknak az új vállalkozásoknak és innovatív megoldásoknak biztosít nemzetközi bemutatkozási lehetőséget, amelyek néhány év múlva már a sport mindennapi működését alakíthatják.

 

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