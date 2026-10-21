Hvicsa Kvarachelia keresztszalag-szakadást szenvedett, műteni kell

A PSG klasszisa, Hvicsa Kvarachelia a Barcelona elleni mérkőzés második félidejének elején Xavi Esparttal ütközött, s ezt követően erős fájdalmai léptek fel, képtelen volt súlyt helyezni a jobb lábára. Mivel nem tudta folytatni a játékot, az 57. percben lecserélték. A párizsiak szerda délelőtt közleményt adtak ki, amelyben azt írják: a játékos jobb térdében elszakadt a külső keresztszalag, így műtétre szorul.

Egy ilyen sérülés esetében annak súlyosságától függően 6-9 hónapos kihagyással lehet számolni, tehát a legjobb esetben is csak az idény utolsó heteiben lesz bevethető Kvarachelia. Az egyértelműen kijelenthető, hogy kihagyja a november 14-i Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést.

A PSG egy másik játékosa kapcsán is rossz hírt közölt: a szintén a Barcelona ellen megsérülő Marquinhos jobb combizma orvosi kezelésre szorul a következő hetekben.