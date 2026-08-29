Atlétika: eldől, melyik a legerősebb egyesület

Az 5000 és a 10 000 méteres hosszútávfutó, illetve gyalogló versenyszámokon már túl vagyunk, szombaton és vasárnap már „csak” 36 számban lehet pontokat gyűjteni az idei csapatbajnokságon. A mezőnyt három divízióra osztották, a legerősebb, 1. divízió 16 egyesülete közül kerül ki a bajnok. Az utolsó három helyezett kiesik, a helyükön 2027-ben a 2. divízió három idei legjobbja folytatja.

Minden versenyszámban helyezési pontok (16-tól 0 pontig) és az adott teljesítmény erősségétől függően extra eredménypontok járnak a szereplésért. A címvédő a MATE-GEAC, de nem lesz könnyű megvédenie a trófeát, az MTK Budapest igencsak komoly kihívónak tűnik, Takács Boglárkától 100-on, 200-on és a 4x100-as váltó tagjaként is sok pontot várhat a fővárosi együttes.

Az előttünk álló hétvégét a Békéscsabai Atlétikai Club kezdheti meg a legjobb helyzetből, Karsai Gábor mindkét hosszútávfutó-számot megnyerte, Kovács Alexandra gyaloglásban szerzett két második helyet az eddigiek során.

CSAPATBAJNOKSÁG, BUDAPEST

Az állás 8 versenyszám után (még 36 van hátra): 1. Békéscsabai Atlétikai Club 143 pont, 2. Budapesti Honvéd Sportegyesület 137, 3. Sportolj Velünk Sportegyesület 134