Kovácsik Ádám azt mondja, fel kell venni a kesztyűt!

Régen történt hasonló: a Paksi FC az 5. fordulóban sorozatban három nyeretlen bajnoki után ismét három pontot szerzett, a siker értékét növeli, hogy kapott találat nélkül verte meg az Újpestet 2–0-ra. A Bognár György által irányított együttesről sokan tudják, sok gólt szerez, de sokat is kap, talán nem véletlen, hogy a pénteki volt az első kapott gól nélküli mérkőzése az idényben. Az ellenfél lenullázása egyébként legutóbb nyolc bajnokival korábban, április 19-én a Puskás Akadémia (1–0) ellen jött össze, s bár a csapat sikere mindig fontosabb, mint a gól nélküli találkozó, azért egy kapus lelkét mindig melengeti, ha érintetlen marad a hálója.

„Noha az Újpestnek a mérkőzés elején volt egy-két olyan támadása, amelyben ha sikerül az utolsó passz, helyzet alakulhatott volna ki, ettől függetlenül végig stabilak, kiegyensúlyozottak voltunk – indította a beszélgetést a paksiak egyszeres válogatott kapusa, Kovácsik Ádám. – Rengeteget blokkoltak előttem a védőink, ziccert nem tudott kialakítani az ellenfél, végig érezni lehetett az energiát a játékunkban. Azt nem mondom, hogy munka nélkül maradtam, Matija Ljujicsnak például volt egy kellemetlenül megpattanó lövése, ha valamelyik próbálkozást esetleg nem sikerül hárítanom, biztosan megkérdezték volna, hogy mit csinálok. Nem gondoltam volna, hogy éppen az Újpest elleni bajnokin nem kapunk gólt, kapusként ennek mindig lehet örülni, de természetesen a győzelem az igazán fontos. Kellett ez a siker.”

Azzal a futballal, amit az Újpest ellen mutatott a Paks, Nyíregyházán is lehet keresnivalója, ám borítékolható, hogy a pálya minden négyzetcentiméteréért meg kell küzdenie, hát még ha gólt, gólokat akar szerezni. A Spartacus hazai pályán még hibátlan, az Újpest és a Kisvárda ellen is 2–1-re nyert, ráadásul úgy, hogy mindkétszer a meccs hajrájában döntötte el a maga javára az állást.

„A Nyíregyháza hazai pályán különösen erős, kellemetlen, rakkolós futballt játszik, a szurkolói mindig jó hangulatot teremtenek – mondta még Kovácsik Ádám. – Az Újpestet és a Kisvárdát is bedarálták a végén, de a két mérkőzés korábbi szakaszaiban is megvoltak a lehetőségei. Az új nyíregyházi stadionban még nem tudtunk nyerni, fontos lenne megszerezni az első idegenbeli győzelmünket. Fel kell venni a kesztyűt agresszivitásban, brusztolásban, ám mellette futballra is szükség lesz a sikerhez.”

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)