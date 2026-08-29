Nemzeti Sportrádió

Gert Remmel: Most azt a Debrecent láthatták a pályán, amelyiket látni is szeretnénk

BERECZKY ATTILABERECZKY ATTILA
2026.08.29. 07:41
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Czinege MelindaGert Remmel elégedett volt csapata hozzáállássával az MTK elleni meccs után (Fotó: Czinege Melinda)
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MTK NB I Gert Remmel Pinezits Máté Debrecen mestermérleg
A labdarúgó NB I-ben pénteken megrenedzett Debrecen–MTK (2–2) meccs utáni sajtótájékoztatón a hazaiak vezetőedzője, Gert Remmel elmondta, ezúttal abban a felfogásban játszott a csapata, amit látni szeretne, míg a vendégek szakvezetője, Pinezits Máté a csapatát sújtó megbetegedésekről beszélt.
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Jurek Gábor kétszer is vezetést szerzett a kék-fehéreknek, debreceni részről Dénes Vilmos is eredményes volt.

 

Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője

– Többet támadtak ellenfelüknél, mégis csak egy pontot szereztek. Bosszús emiatt?
– Az elmúlt hetekben felmerült, hogy nem rúgunk elég gólt. Most kétszer is betaláltunk, és csak egy pontot szereztünk. Most azt a Debrecent láthatták a pályán, amelyiket látni is szeretnénk!

Hétről hétre nehéz helyzetben van a sok sérült és eltiltott miatt. A védelem közepén lehetőséget adott a fiatal játékosnak, Szakál Dénesnek, aki ugyan hibázott, de összességében jól oldotta meg a feladatát.
– A labdarúgás a hibák játéka Ha nem lenne hiba, minden mérkőzés nulla nullára végződne. Szakál Dénesre nagyon büszke vagyok, hiszen úgy futballozott, mintha kétszáz bajnokin lenne túl.

Kívülről úgy tűnik, hogy egyre jobban működik a DVSC letámadása, ugyebár az első góljuk előtt labdát szerzetek – elégedett ezzel a harcmodorral?
– Pontosan erről szól a játékunk, a letámadásunk, és az a célunk, hogy nehézzé tegyük a döntéshozatalt az ellenfél számára. Most sikerült, s ennek köszönhetően szép gólt rúgtunk
 

PINEZITS Máté,  az MTK Budapest vezetőedzője

– Nehéz napon vannak túl…
– Szakmailag nem is szeretném értékelni a meccset, teljesen felesleges, hiszen a megbetegedések miatt nem lehetett úgymond hétköznapi módon összeállítani a csapatot.

A meccs egyes periódusaiban jól futballoztak, így ilyen helyzetben elégedett lehet játékosaival. Elégedett is a kettő kettővel?
– Volt olyan játékosunk, aki az utolsó tíz percben menni is alig tudott, mégis mindent megtett azért, hogy a csapat minél sikeresebb legyen. Ennek tükrében nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen volt, aki úgy vállalta a pályára lépést, hogy nem evett semmit.

Megosztaná velünk, hogy telt a meccs előtti időszak, hányszor kellett fejben átszervezni a csapatot?
– Akadtak betegeink a meccs előtti este, aztán reggel, és volt, aki útközben lett rosszul. Egy dolgot mantráztunk végig a fiúknak, nehogy fejben feladják, nem akartunk előre magyarázatot gyártani.


LABDARÚGÓ NB I
DEBRECENI VSC–MTK 2–2 (1–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4350 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bognár T.
DVSC: Andreev –Tercza (Keller, 80.), Szakál, Mejías, Guerrero – Patai (Myrtaj, 76.), Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Szendrei Á. (Kaye, 72.). Vezetőedző: Gert Remmel.
MTK: Demjén – Varju, Armalas, Beriasvili, Mikolay (Szuhodovszki, 76.) – Kata, Hinora – Jurek, Bognár I. (Zsóri, 69.), Komáromi – Kerezsi (Zubor, 80.). Vezetőedző: Pinezits Máté.
Gólszerző: Dénes V. (30.), Dzsudzsák (47.), ill. Jurek (19., 34. – az elsőt 11-esből)
Sárga lap: Mejías (19.), Dénes V. (38.), Dzsudzsák (79.), ill. Hinora (19.), Kata (32.), Zubor (85.)

 

 

 

MTK NB I Gert Remmel Pinezits Máté Debrecen mestermérleg
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