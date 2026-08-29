Gert Remmel: Most azt a Debrecent láthatták a pályán, amelyiket látni is szeretnénk

Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője

– Többet támadtak ellenfelüknél, mégis csak egy pontot szereztek. Bosszús emiatt?

– Az elmúlt hetekben felmerült, hogy nem rúgunk elég gólt. Most kétszer is betaláltunk, és csak egy pontot szereztünk. Most azt a Debrecent láthatták a pályán, amelyiket látni is szeretnénk!



– Hétről hétre nehéz helyzetben van a sok sérült és eltiltott miatt. A védelem közepén lehetőséget adott a fiatal játékosnak, Szakál Dénesnek, aki ugyan hibázott, de összességében jól oldotta meg a feladatát.

– A labdarúgás a hibák játéka Ha nem lenne hiba, minden mérkőzés nulla nullára végződne. Szakál Dénesre nagyon büszke vagyok, hiszen úgy futballozott, mintha kétszáz bajnokin lenne túl.



– Kívülről úgy tűnik, hogy egyre jobban működik a DVSC letámadása, ugyebár az első góljuk előtt labdát szerzetek – elégedett ezzel a harcmodorral?

– Pontosan erről szól a játékunk, a letámadásunk, és az a célunk, hogy nehézzé tegyük a döntéshozatalt az ellenfél számára. Most sikerült, s ennek köszönhetően szép gólt rúgtunk



PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Nehéz napon vannak túl…

– Szakmailag nem is szeretném értékelni a meccset, teljesen felesleges, hiszen a megbetegedések miatt nem lehetett úgymond hétköznapi módon összeállítani a csapatot.



– A meccs egyes periódusaiban jól futballoztak, így ilyen helyzetben elégedett lehet játékosaival. Elégedett is a kettő kettővel?

– Volt olyan játékosunk, aki az utolsó tíz percben menni is alig tudott, mégis mindent megtett azért, hogy a csapat minél sikeresebb legyen. Ennek tükrében nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen volt, aki úgy vállalta a pályára lépést, hogy nem evett semmit.



– Megosztaná velünk, hogy telt a meccs előtti időszak, hányszor kellett fejben átszervezni a csapatot?

– Akadtak betegeink a meccs előtti este, aztán reggel, és volt, aki útközben lett rosszul. Egy dolgot mantráztunk végig a fiúknak, nehogy fejben feladják, nem akartunk előre magyarázatot gyártani.



LABDARÚGÓ NB I

DEBRECENI VSC–MTK 2–2 (1–2)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4350 néző. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bognár T.

DVSC: Andreev –Tercza (Keller, 80.), Szakál, Mejías, Guerrero – Patai (Myrtaj, 76.), Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Szendrei Á. (Kaye, 72.). Vezetőedző: Gert Remmel.

MTK: Demjén – Varju, Armalas, Beriasvili, Mikolay (Szuhodovszki, 76.) – Kata, Hinora – Jurek, Bognár I. (Zsóri, 69.), Komáromi – Kerezsi (Zubor, 80.). Vezetőedző: Pinezits Máté.

Gólszerző: Dénes V. (30.), Dzsudzsák (47.), ill. Jurek (19., 34. – az elsőt 11-esből)

Sárga lap: Mejías (19.), Dénes V. (38.), Dzsudzsák (79.), ill. Hinora (19.), Kata (32.), Zubor (85.)