Nemzeti Sportrádió

WTA-vb: Indian Wellsbe költözik a torna

2026.07.01. 19:08
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Jelena Ribakina, a 2025-ös bajnok (Fotó: Getty Images)
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tenisz WTA-vb Indian Wells
Indian Wellsben rendezik meg a női teniszezők idei világbajnokságát.

A női sorozatot szervező WTA szerdán közölte, hogy Szaúd-Arábia fővárosa, a 2024 óta házigazda Rijád mégsem tölti ki a hároméves szerződését, és idén már nem ad otthont a szezonzáró szupertornának. A WTA és az arab ország sportági szövetsége közös megegyezés alapján bontotta fel idő előtt a megállapodást, amely számos kritikát kapott sportági berkekben.

Tavaly a kazah Jelena Ribakina nyerte meg a vb-t Rijádban, és mivel veretlenül diadalmaskodott, a trófea mellé 5,2 millió dollárt vihetett haza.

A nyolcfős viadalra idén november 8. és 15. között kerül sor a kaliforniai sivatagban, ahol minden márciusban kiemelt, 1000-es kategóriájú férfi és női versenyt rendeznek.

A gyakran változó helyszínű világbajnokságra Sencsen még 2019-ben busás, tízéves szerződést kötött, de miután a következő évben elmaradt a torna a Covid-járvány miatt, 2021-ben már a mexikói Guadalajara lett a házigazda, majd a texasi Fort Worth és a szintén mexikói Cancun következett.

 

tenisz WTA-vb Indian Wells
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