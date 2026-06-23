Nemzeti Sportrádió

Stollárék párosa negyeddöntős Eastbourne-ben

2026.06.23. 18:58
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Stollárék jól kezdtek Eastbourne-ben (Fotó: Getty Images)
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tenisz WTA Eastbourne Stollár Fanny
Stollár Fanny és amerikai játékostársa, Asia Muhammad bejutott a negyeddöntőbe párosban az angliai Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztornán.

A negyedik helyen kiemelt kettős elvesztette az első szettet a hazai közönség előtt szereplő, szabadkártyás Freya Christie, Eden Silva duóval szemben, de aztán sikerült egyenlítenie. Akárcsak a meccset, a döntő rövidítést is a rivális kezdte jobban, 3–0-ra ellépett, ezután azonban Stollárék sorozatban hat labdamentet nyerve fordítottak, 9–5-nél pedig kihasználták az első meccslabdájukat. A mérkőzés 1 óra 20 percig tartott.

A legjobb nyolc között egy japán, tajvani vagy egy észt, mexikói egység lesz Sotllárék ellenfele.

WTA 250, EASTBOURNE (283 347 dollár, füves pálya)
PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ 
Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 4.)–Freya Christie, Eden Silva (brit) 3:6, 6:3, 10–5 
KORÁBBAN
EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Udvardy Panna–Bondár Anna 7:6 (7–4), 3:2-nél Bondár feladta

tenisz WTA Eastbourne Stollár Fanny
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