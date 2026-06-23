Stollárék párosa negyeddöntős Eastbourne-ben

A negyedik helyen kiemelt kettős elvesztette az első szettet a hazai közönség előtt szereplő, szabadkártyás Freya Christie, Eden Silva duóval szemben, de aztán sikerült egyenlítenie. Akárcsak a meccset, a döntő rövidítést is a rivális kezdte jobban, 3–0-ra ellépett, ezután azonban Stollárék sorozatban hat labdamentet nyerve fordítottak, 9–5-nél pedig kihasználták az első meccslabdájukat. A mérkőzés 1 óra 20 percig tartott.

A legjobb nyolc között egy japán, tajvani vagy egy észt, mexikói egység lesz Sotllárék ellenfele.

WTA 250, EASTBOURNE (283 347 dollár, füves pálya)

PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

Asia Muhammad, Stollár Fanny (amerikai, magyar, 4.)–Freya Christie, Eden Silva (brit) 3:6, 6:3, 10–5

KORÁBBAN

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Udvardy Panna–Bondár Anna 7:6 (7–4), 3:2-nél Bondár feladta