Nemzeti Sportrádió

Eastbourne-i tenisztorna: Stollárék kikaptak az elődöntőben

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 15:20
Stollár Fanny és Asia Muhammad nem jutott be a döntőbe (Fotó: Getty Images)
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Eastbourne Asia Muhammad Stollár Fanny
Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa két játszmában kikapott az első helyen kiemelt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai, brazil kettőstől pénteken az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztornán.

A negyedik helyen kiemelt magyar, amerikai kettős az első játszmában három, a másodikban négy gémet nyert, a „brékcsatát” mindkét szettben 2–1-re elbukta. A találkozó 1 óra 12 percig tartott.

Női páros, elődöntő
Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani (kanadai, brazil, 1.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.) 6:3, 6:4

(MTI)

 

 

Eastbourne Asia Muhammad Stollár Fanny
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