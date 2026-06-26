Eastbourne-i tenisztorna: Stollárék kikaptak az elődöntőben
Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa két játszmában kikapott az első helyen kiemelt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai, brazil kettőstől pénteken az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztornán.
A negyedik helyen kiemelt magyar, amerikai kettős az első játszmában három, a másodikban négy gémet nyert, a „brékcsatát” mindkét szettben 2–1-re elbukta. A találkozó 1 óra 12 percig tartott.
Női páros, elődöntő
Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani (kanadai, brazil, 1.)–Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.) 6:3, 6:4
(MTI)
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