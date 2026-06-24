Eastbourne-i tenisztorna: Stollárék bejutottak az elődöntőbe

Elődöntőbe jutott a Stollár Fanny, Asia Muhammad páros az eastbourne-i füves pályás WTA-tornán. A negyedik helyen kiemelt magyar, amerikai kettős a rendkívül gyors, mindössze húszperces első szett hajrájában, 6:5-nél brékelt, és ezzel került előnybe az észt Ingrid Neellel és a mexikói Giuliana Olmosszal szemben. A folytatásban 2:1-nél vették el Stollárék a rivális adogatását, és innen már megnyerték az 54 perces összecsapást.

Stollár és Muhammad a négy között az első helyen kiemelt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai, brazil kettőssel találkozik.

WTA 250-es TORNA, EASTBOURNE (283 000 dollár, fű)

Páros, negyeddöntő

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.)–Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, mexikói) 7:5, 6:3