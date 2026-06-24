Nemzeti Sportrádió

Eastbourne-i tenisztorna: Stollárék bejutottak az elődöntőbe

2026.06.24. 18:22
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Stollárék már elődöntősök Eastbourne-ben (Fotó: Getty Images)
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WTA 250-es torna Eastbourne Asia Muhammad Stollár Fanny
Stollár Fanny és Asia Muhammad párosa két játszmában, 7:5, 6:3-ra legyőzte az Ingrid Neel, Giuliana Olmos észt, mexikói duót az Eastbourne-ben zajló, 283 ezer dollár (87 millió forint) összdíjazású füves pályás női tenisztorna negyeddöntőjében.

Elődöntőbe jutott a Stollár Fanny, Asia Muhammad páros az eastbourne-i füves pályás WTA-tornán. A negyedik helyen kiemelt magyar, amerikai kettős a rendkívül gyors, mindössze húszperces első szett hajrájában, 6:5-nél brékelt, és ezzel került előnybe az észt Ingrid Neellel és a mexikói Giuliana Olmosszal szemben. A folytatásban 2:1-nél vették el Stollárék a rivális adogatását, és innen már megnyerték az 54 perces összecsapást.

Stollár és Muhammad a négy között az első helyen kiemelt Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani kanadai, brazil kettőssel találkozik.

WTA 250-es TORNA, EASTBOURNE (283 000 dollár, fű)
Páros, negyeddöntő
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 4.)–Ingrid Neel, Giuliana Olmos (észt, mexikói) 7:5, 6:3

 

WTA 250-es torna Eastbourne Asia Muhammad Stollár Fanny
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