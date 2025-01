A jövő inkább már a jelen – lezárulóban a generációváltás

Felpezsdült a sportág az elmúlt hónapokban, doppingügybe keveredett a férfi világelső Jannik Sinner, a korábbi női éllovas Iga Swiatek, visszavonult a sportág valaha volt legnagyobb alakjainak egyike, Rafael Nadal, Nick Kyrgios visszatért, továbbá zavaros bántalmazási ügy borzolja a kedélyeket. Zajlik az élet, így vágunk bele a magyar idő szerint vasárnap hajnalban kezdődő Australian Openbe, az év első Grand Slam-tornájába, amely előtt összeszedtük a legérdekesebbnek tűnő sztorikat.

Jannik Sinner (Fotó: AFP)

JANNIK SINNER, A KEMÉNY PÁLYA URA

A 23 éves dél-tiroli fiatalember tavaly elképesztő volt kemény borításon: megnyerte az Australian Opent, a US Opent, az ATP-világbajnokságot, és hazája válogatottjával megvédte a Davis-kupát. Ilyen előzmények után ki ne tekintene topfavoritként arra a játékosra, akinek 2024-es évét azért beárnyékolta a doppingügye, amellyel kapcsolatban a minap az ATP-t irányító Andrea Gaudenzi annyit mondott, minden a szabályok szigorú figyelembevételével, korrektül zajlott. Ettől függetlenül a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezése miatt akár hosszú eltiltással is szembenézhet Sinner (akinek doppingtárgyalása április 16-án kezdődik a nemzetközi Sportdöntőbíróságon), de egyelőre foglalkozhat a versenyzéssel, és abban bizony elsőrangú. Pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a holt szezonban igyekeztek apró változtatásokat eszközölni a stábjával a játékában, hogy még előrébb tudjon lépni.

NOVAK DJOKOVICS ÉS ANDY MURRAY EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A 24-szeres Grand Slam-győztes szerb az utolsó mohikán maradt a nagy négyesből Rafael Nadal novemberi visszavonulását követően, viszont maga mellé vette az egyik tagot, a skót Andy Murrayt. Ha valaki, az éveken át csípőprotézissel teniszező Murray aztán tudja, hogyan lehet elnyújtani egy pályafutást, a 37 éves Djokovicsnak éppen erre van most szüksége. Arra talán nincsen, hogy hangzatos interjút adjon, amelyben elmondja, állítólag megmérgezték őt 2022-ben, amikor nem engedték, hogy játsszon az Australian Openen, mert nem volt beoltva a koronavírus elleni vakcinával és emiatt napokig kvázi fogva tartották. Az idén már a negyeddöntőben szembekerülhet a spanyol Carlos Alcarazzal, az elődöntőben meg a német Alexander Zverevvel, akit a napokban egy jótékonysági szettben 7:6-ra legyőzött. A 2024-ben olimpiai bajnoki címet szerző délszláv klasszis korábban 10-szer nyert Melbourne-ben, karrierje egyik utolsó nagy dobására készül az Australian Openen.

Nagy kérdés, meddig juthat Novak Djokovics (jobbra) Andy Murray tanácsaival (Fotó: AFP)

CARLOS ALCARAZNAK CSAK EZ A GRAND SLAM HIÁNYZIK

A 21 éves spanyol zseni a másik három majortorna trófeáját már a magasba emelhette, az Australian Openen azonban eddig nem sok babér termett neki, a tavalyi negyeddöntő a csúcs. Most új frizurával próbálkozik, hogy messzire jusson – nagy kérdés, tud-e javítani az előttünk álló szezonban a kiegyensúlyozottságán, hogy a rossz napjain ne kapjon ki nála jóval gyengébb képességű teniszezőktől. Amikor viszont a topon van, nem nagyon lehet őt felülmúlni, a játéka elképesztően hatékony és látványos, és egyszer bizonyára le is tisztul majd. Hivatalos mérkőzése nem volt a melbourne-i viadal előtt, jótékonysági összecsapáson szuper tie-breakben kikapott Alex de Minaurtól, míg Alexei Popyrint két játszmában felülmúlta.

VISSZATÉRT A FENEGYEREK, NICK KYRGIOS

Sokaknak hiányzott, másoknak kevésbé, mindenesetre ismét aktív az ausztrálok 29 éves botrányhőse, Nick Kyrgios. A 2022-es wimbledoni döntős alaposan kiosztotta a doppingbalhéba keveredő Jannik Sinnert és Iga Swiateket, szinte folyamatosan kritizálja őket és azt, ahogyan kezelték az ügyüket. Kyrgios Brisbane-ben fantasztikus mérkőzést játszott a francia szervagéppel, Giovanni Mpetshi Perricard-ral, három rövidítésben veszített, és volt két párosmeccse Novak Djokovics oldalán. A másodikon már fájlalta a csuklóját, aztán hasizomproblémák is jelentkeztek nála, emiatt kérdésessé vált az Australian Open-szereplése, ám egyelőre úgy néz ki, megpróbálkozik a játékkal a brit Jacob Fearnley ellen hétfőn.

TRIPLÁZÁS A NŐKNÉL 26 ÉV UTÁN?

Elit melbourne-i társaságba léphet be a világelső Arina Szabalenka, ha az idén is megnyeri az Australian Opent: a címvédő fehérorosz játékos ugyanis 2023 és 2024 után sorozatban harmadszor érné ezt el. Az open érában a férfiaknál erre csupán Novak Djokovics volt képes – a közelmúltban kétszer is –, míg a nőknél öten is, ám a triplázás Martina Hingis óta, 26 éve nem sikerült. Szabalenka az elmúlt két év négy kemény pályás Grand Slamjén döntőbe jutott, hármat meg is nyert, tavaly mindkettőn ő diadalmaskodott, 45 meccséből 38-at megnyert ezen a borításon 2024-ben, és ezt az évet is egy kemény pályás tornagyőzelemmel indította Brisbane-ben – minden jel arra utal, hogy a fehérorosz lehet a fő várományosa a melbourne-i trófeának.

SWIATEK HELYETT GAUFF LEHET A FŐ KIHÍVÓ

„Ennyire azért nem szeretem a teniszt, hogy miatta ilyen rosszul érezzem magam. Ha újból megtörténne mindez, nem tudom, képes lennék-e megint végigcsinálni” – fogalmazott a szennyezett melatoningyógyszere miatt doppingügybe keveredő, novemberben visszamenőleg egy hónapra eltiltott Iga Swiatek (WTA-2.) a Tennis Insider Club podcastműsorban. A lengyel nem a legjobb formájában érkezik Melbourne-be, ráadásul az elmúlt két évben a negyeddöntőig sem jutott el itt – a tavalyi vb-n a csoportkörben ragadó, a United Cup döntőjét elveszítő Swiatek helyett így inkább az említett tornákat megnyerő Coco Gauff (3.) lehet Szabalenka fő kihívója, akivel viszont már az elődöntőben találkozna.

ÁLL A BÁL RIBAKINA KÖRÜL

Augusztusban Jelena Ribakina (6.) ötévnyi együttműködés után szakított edzőjével, Stefano Vukovval. A kazah játékos hivatalosan kisebb betegségek, sérülések miatt hagyott ki több tornát 2024 második felében, ám a találgatások pszichés problémákra utaltak, amely a tréner állítólagos nem megfelelő viselkedésének róható fel. És bár novemberben felkérte a korábban Novak Djokoviccsal is együtt dolgozó Goran Ivanisevicet, múlt csütörtökön a játékos bejelentette, Vukov ismét a csapatának tagja, akit a WTA jelenleg vizsgál, és addig is eltiltotta. Ribakina egyébként korábban többször megvédte Vukovot – ugyanakkor sejthetjük, mennyire tetszhet a helyzet Ivanisevicnek, amikor úgy nyilatkozik: nagyon furcsa a szituáció, és most még „itt van”, aztán meglátja, mit hoz a jövő…