„Az idény eddigi eredményei megmutatták, hogy bárkit képes vagyok legyőzni” – Antonelli megcélozta a bajnoki címet

Az idénykezdet előtt nem volt kérdés, hogy George Russell tölti be a vezérpilóta szerepét a Mercedesnél, és a fiatal Andrea Kimi Antonellinek még tapasztalatra van szüksége ahhoz, hogy igazi kihívóként számoljanak vele. Három nagydíjat követően azonban nem a brit, hanem a mindössze második Formula–1-es évét teljesítő olasz vezeti a bajnoki összetettet úgy, hogy egymást követő két versenyhétvégén győzte le csapattársát az időmérőn és futamon is.

Noha Russell több problémába is ütközött, és nemegyszer volt balszerencsés, ami hatással volt az eredményeire, Antonelli valamennyi alkalommal kihasználta a kínálkozó lehetőséget, és saját csapatát is meglepte a magabiztos teljesítményével. Az olasz mindazonáltal nem volt hibátlan, hiába rajtolt kétszer is a pole pozícióból, az eddigi három versenyen, továbbá a sanghaji sprintfutamon összesen 18 helyet veszített az első körben, amivel megnehezítette az életét.

„A szuzukai vasárnapon nem tudtam annyira élvezni a győzelmet, mint szerettem volna, mert ideges voltam a rajtom miatt. Természetesen tisztában voltam vele, hogy így is rendkívül szerencsés voltam, de nagyon dühített a rajt, igazán sokkoló volt, ki tudtam volna tépni a hajamat. Már dolgozom rajta. A szimulátorban fogom gyakorolni a rajtokat, rövidesen megkapom a kormányt az összes beállításommal. Már most is azon agyalok, hogyan tudnék javítani ezen a területen” – magyarázta a Sky Italiának adott interjújában, melyben a hosszú, áprilisi szünetről is kérdezték.

„Kár érte, hogy ilyen hosszú kényszerpihenő van, de nem igazán szeretnék panaszkodni, mert így lehetőségem nyílik néhány napot eltölteni otthon. Ez fontos, ugyanis elég intenzív volt az évkezdet. Ugyanakkor már most hiányzik a pálya. Ez kulcsfontosságú időszak, és pozitív idénykezdet után jön a szünet. Rendkívül erős az autónk, de a riválisainknak most lehetőségük nyílik, hogy közelebb kerüljenek hozzánk.”

Antonelli tudja, hogy bizonyos szempontból egyértelmű hátrányban van a márkatársához képest. „A tapasztalat a legnagyobb gyengeségem az olyan versenyzőkhöz képest, mint George, ez nem kérdés. Ez nem megvásárolható. De magabiztos vagyok azt illetően, hogy lenne esélyem, ha adódna lehetőségem. Már sok éve dolgozom ezért, és az idény eddigi eredményei megmutatták, hogy bárkit képes vagyok legyőzni, ha a legjobbamat nyújtom. De ehhez rendbe kell tennem az alapokat” – jelentette ki már a Bildnek nyilatkozva.

A fiatal pilóta célja a világbajnoki cím elhódítása, de ehhez még hosszú utat kell megtennie annak ellenére is, hogy sokat lépett előre az újoncévéhez képest. „A tapasztalat sokat jelent. Nyilvánvaló, hogy tavaly sok mindenen mentem keresztül, és ezáltal sokkal többet tanultam, mint amire előzetesen számítottam. Ez biztosan segítségemre van az idén. Természetesen még rengeteg munka vár rám, de határozottan úgy érzem, hogy sokkal inkább ura vagyok a helyzetnek” – mesélte a Formula–1 hivatalos oldalának.

„Az autó is sokat segít, és igyekszem mindenre felkészülni, mivel nem mindennap adódik ilyen lehetőséged. Nagyon-nagyon hálás vagyok a csapatnak, hogy ilyen autót bocsátottak a rendelkezésemre, nekem csak a saját dolgomra kell összpontosítanom. Természetesen segít, hogy mindenki nulláról kezdett, de kétségtelen, hogy közelebb kerültem George-hoz. Úgy érzem, az időmérőn még mindig nála van az előny, különösen a harmadik szakaszban. Ő mindig képes kihozni magából egy kis pluszt, de dolgozom az ügyön. A versenytempó tekintetében viszont erős alapokra építkezhetünk. Rendkívül erős, komplett versenyző, amit tavaly is sokszor bebizonyított, így nem lesz könnyű dolgom, és mindent a lehető legjobban kell csinálnom.”