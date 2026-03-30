Nemzeti Sportrádió

Két magyar rontott, három javított a legjobb százban a tenisz-világranglistán

2026.03.30. 10:01
null
Fucsovics Mártont már csak egy helyezés választja el az első ötventől (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP-világranglista Gálfi Dalma Fucsovics Márton WTA-világranglista Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
A legjobb százban szereplő magyar játékosok közül Fucsovics Márton, Gálfi Dalma és Udvardy Panna javított, Marozsán Fábián és Bondár Anna ugyanakkor rontott korábbi pozícióján a teniszezők világranglistáján.

Az ATP rangsorában az e heti bukaresti tornán harmadik kiemeltként induló Marozsán Fábián egy pozíciót visszaesve a 47. helyen szerepel, míg Fucsovics Márton hármat javítva az 51. pozícióba ugrott előre. 

Az élen változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll, de az őt követő, Indian Wells után Miamiban is győztes olasz Jannik Sinner hátránya már kevesebb mint 1200 pont. A harmadik helyre a német Alexander Zverev lépett előre, míg az eddigi dobogós Novak Djokovics – aki a miami viadal után Monte-Carlóban sem lép pályára – a negyedik. A floridai tornán döntős cseh Jirí Lehecka nyolc helyet javítva, pályafutása eddigi legjobbjaként a 14. helyen áll.

A nőknél a legjobb magyar, a héten Charlestonban szereplő Bondár Anna a 65.-ről a 68. helyre csúszott vissza, az ugyanott játszó Gálfi Dalma három pozíciót javítva a 84., míg a Bogotában kiemeltként induló Udvardy Panna öt helyet előrelépve jelenleg a 92.

Az élcsoportban a Sinnerhez hasonlóan Indian Wellsben és Miamiban is győztes fehérorosz Arina Szabalenka előnye már csaknem háromezer pont a második kazah Jelena Ribakina előtt, míg a Floridában döntős amerikai Coco Gauff a lengyel Iga Swiateket megelőzve feljött a harmadik helyre.

 

ATP-világranglista Gálfi Dalma Fucsovics Márton WTA-világranglista Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Fucsovics kikapott a világranglista nyolcadikjától a miami tenisztornán

Tenisz
2026.03.21. 21:08

Miami tenisztorna: Fucsovics kétszettes sikerrel kezdett

Tenisz
2026.03.20. 22:32

Marozsán Fábián visszanyerné önbizalmát a miami vereség után

Tenisz
2026.03.20. 14:05

Miami Open: ezúttal nem bírt a brazil csodagyerekkel Marozsán

Tenisz
2026.03.19. 22:57

Bondár viszonylag simán, Gálfi heroikus küzdelemben veszített Miamiban

Tenisz
2026.03.19. 19:52

Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

Tenisz
2026.03.16. 21:42

Váratlan visszalépés miatt Gálfi Dalma főtáblás Miamiban

Tenisz
2026.03.16. 18:59

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.16. 09:56
Ezek is érdekelhetik