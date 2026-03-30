Két magyar rontott, három javított a legjobb százban a tenisz-világranglistán

Az ATP rangsorában az e heti bukaresti tornán harmadik kiemeltként induló Marozsán Fábián egy pozíciót visszaesve a 47. helyen szerepel, míg Fucsovics Márton hármat javítva az 51. pozícióba ugrott előre.

Az élen változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll, de az őt követő, Indian Wells után Miamiban is győztes olasz Jannik Sinner hátránya már kevesebb mint 1200 pont. A harmadik helyre a német Alexander Zverev lépett előre, míg az eddigi dobogós Novak Djokovics – aki a miami viadal után Monte-Carlóban sem lép pályára – a negyedik. A floridai tornán döntős cseh Jirí Lehecka nyolc helyet javítva, pályafutása eddigi legjobbjaként a 14. helyen áll.

A nőknél a legjobb magyar, a héten Charlestonban szereplő Bondár Anna a 65.-ről a 68. helyre csúszott vissza, az ugyanott játszó Gálfi Dalma három pozíciót javítva a 84., míg a Bogotában kiemeltként induló Udvardy Panna öt helyet előrelépve jelenleg a 92.

Az élcsoportban a Sinnerhez hasonlóan Indian Wellsben és Miamiban is győztes fehérorosz Arina Szabalenka előnye már csaknem háromezer pont a második kazah Jelena Ribakina előtt, míg a Floridában döntős amerikai Coco Gauff a lengyel Iga Swiateket megelőzve feljött a harmadik helyre.