Sportlegenda-különdíjat kapott Romániában Bölöni László

A Nemzeti Operában megtartott eseményen Bölöni Lászlónak a Nemzeti Sportügynökség (Agentia Nationale pentru Sport) nevű kormányzati szervezet Sportlegenda-különdíját adták át.

„Igyekeztem kutatni az emlékeim között. Futballistaként a legérzelmesebb pillanat nem a futballpályán történt, hanem az Otopeni repülőtéren, amikor 1986-ban hazaértem a BEK-trófeával – mondta köszönő beszédében a GSP tudósítása szerint a 102-szeres román válogatott székelyföldi labdarúgó és edző, aki a Steaua Bucuresti-tel ért fel az európai klubfutball csúcsára.

„Késő este érkeztünk, mindannyian kimentünk a teraszra a koromsötétben. Azt hiszem, nem tévedek, hogy ott volt velünk az egész ország. Azért jöttek ki az emberek, mert ez a győzelem az ő győzelmük is volt. Az ő győzelmük volt, amely helyreállította elvesztett büszkeségüket, önbecsülésüket és a boldogsághoz való jogukat. Rendkívüli volt, egyben félelmetes volt ünnepelni ezekkel az emberekkel” – idézte fel emlékeit Bölöni a pillanatot, amelyet Nicolae Ceausescu kommunista diktátor uralmának legsötétebb korszakában élhettek át.

Bölöni ezután arról is beszélt, edzőként a legnagyobb eredményének azt tartja, hogy sikerült betörnie, majd 30 évig benn is maradnia a nyugat-európai futball vérkeringésében. Háláját fejezte ki a szülőhazájában neki kijáró tisztelet iránt, megemlítve Székelyföldet, valamint a román fővárost is.

„Sehol sem jutott ki nekem olyan mély megbecsülés, mint itthon. Tudom, hogy Botosántól Kolozsvárig, Temesvártól Jászvásárig körülvesz ez a tisztelet. Ez kellemes érzés. Szülővárosom, Marosvásárhely mindig is vigyázott rám és szeretett – én is szeretem. Nem nevezném magam Bölöninek, ha elfelejtenék megemlíteni egy régiót, Sepsiszentgyörgy, Kovászna és Gyergyó között. Az ottani emberek bárhol is jártam a világon, védtek és támogattak.” – fogalmazott a ProSport szerint.

A gálán óriási meglepetésre megjelent Nicolae Ceausescu legidősebb gyermeke, Valentin Ceausescu, aki egyfajta klubmenedzserként irányította az 1986-os BEK-siker idején a Steauát. A más családtagjaival ellentétben aktív politikai szerepet nem vállaló, diplomáit Londonban megszerző matematikus-fizikus szinte sohasem mutatkozik a nyilvánosság előtt – Bölöni kedvéért azonban megszólal a magyar legendáról készülő dokumentumfilmben.

A díj átvétele során a Golazo nevű sportoldal beszámolója alapján Bölöni kijelentette: az általa kapott elismerés mindenkit megillet, s név szerint említette többek között Jenei Imrét, Miodrag Belodedici-et, Adrian Bumbescut, Tudorel Stoicát, Anghel Iordanescut, Helmut Duckadamot és nem utolsósorban Valentin Ceausescut is, aki a beszéd alatt könnyekig hatódott.

A Román Sportgála életműdíját a frissen visszavonult Simona Halep teniszezőnő kapta, míg az év sportolói Simona Radis evezős és David Popovici úszó lettek.

A magyarországi Év sportolója-gálán idén januárban Bölöni László a Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíját vette át.