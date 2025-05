Szilágyi Annáé lett a világ legjobb sportképe a fiatal fotósok kategóriájában

„Mérföldkövek ezek a karrieremben. Amikor először nyertem, akkor az volt az első világesemény, amelyen valaha részt vettem. Ez pedig egy következő mérföldkő, és már a nemzetközi karrieremben egy következő lépés – kezdte szerdán a Nemzeti Sportrádióban a jelenleg Münchenben élő és főként ott is dolgozó Szilágyi Anna. – Az fogott meg a sportfotózásban, hogy minden megismételhetetlen, vagyis ha egyszer lemaradsz, akkor lemaradsz. A sportban mindig meg lehet találni a szépséget, továbbá nagyon fontos számomra, hogy meg lehet örökíteni az öröm és a bánat pillanatait.” A fotózás és saját jövőjéről, ezen a vonalon a mesterséges intelligencia megjelenéséről is elmondta a véleményét: „A videókból már nagyon jó képkockákat ki lehet vágni, de én úgy gondolom, hogy egy fotósnak és egy videósnak teljesen más a látásmódja. Máshogy kell megörökíteni a pillanatokat, és máshogy kell nekikezdeni az egész munkának. Nem hiszem, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése kiütné az embereket a szakmából, hiszen a sajtófotózásnak nagyon fontos eleme az objektivitás, és nem nagyon lehet befolyásolni a képeket. Annyira nem aggódom amiatt, hogy tíz év múlva nem lesz munkám... Azt nem tudom, hogy helyileg hol leszek, de szeretném elérni, hogy csak a sportra fókuszálhassak” – fogalmazott a fotós, hozzátéve: jelenleg elsősorban a téli olimpia, a labdarúgó-világbajnokság és a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője szerepel a bakancslistáján, de a Tour de France-on is szívesen dolgozna a jövőben.