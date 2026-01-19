Nemzeti Sportrádió

Marozsán újra a top 50-ben a teniszezők világranglistáján

2026.01.19. 09:04
Marozsán feljött a világranglista 47. helyére (Fotó: Getty Images)
világranglista ATP Marozsán Fábián
A múlt héten Aucklandban elődöntős Marozsán Fábiánt ismét a legjobb 50 között jegyzik a teniszezők világranglistáján, 47. helyével egyben továbbra is ő a legjobb magyar játékos.
Tenisz
4 órája

Tenisz: Marozsán Fábián ragyogó játékkal ütötte ki Rinderknecht

Legmagasabban rangsorolt játékosunk pazarul játszott, Gálfi Dalma kiesett Clara Tausonnal szemben.

Az Australian Openen hétfőn győzelemmel mutatkozott be Marozsán, aki egy hete még 52. volt az ATP rangsorában, de új-zélandi remek teljesítményével november után ismét bekerült a top 50-be. Az eddigi legjobbja a 2024 májusi 36. hely.

Fucsovics Márton – aki szintén már a 64 között van Melbourne-ben – ugyancsak előrébb lépett, egy helyet javítva most az 54., míg az Australian Openen a selejtezőben búcsúzó Piros Zsombor maradt a 170.

A nőknél változatlanul Bondár Anna a legjobb magyar, egy helyet javítva jelenleg a 74., Udvardy Panna és Gálfi Dalma pedig egymást követi a 90. és 91. pozícióban. Bondár egyesben sikerrel vette az első kört az AO-n, Gálfi viszont búcsúzott a hétfői játéknapon. Udvardy még ezután mutatkozik be.

A férfiak világranglistáját változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz, a nőkét pedig a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti.

 

