Stollárék vereséget szenvedtek a pekingi tenisztorna döntőjében

A magyar-japán páros a pekingi torna döntőjében a címvédő olasz párossal, Jasmine Paolinivel és Sara Erranival találkozott. Az első játszmában végig fej fej mellett haladtak a játékosok, így következhetett a rövidítés, amely viszont nagyon egyoldalúra sikeredett: Stollárék remek teniszt bemutatva, 7-1-re bizonyultak jobbak a tie-breakben, s ezzel lépéselőnybe kerültek.

A második szettben fordult a kocka: Paoliniék kétszer is elvették a magyar-japán kettős adogatását, és 6:3-mal kiegyenlítettek.

A szabályok értelmében szuper tie-break döntött a trófea sorsáról: itt pedig Paoliniék bizonyultak jobbnak, s 10–2-es győzelmüknek köszönhetően végül megnyerték a tornát. A döntő 1 óra 34 percig tartott.

A 26 éves Stollár így az élvonalnak számító WTA Touron továbbra is öt trófeával büszkélkedhet párosban, Budapesten 2018-ban, 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben, a hollandiai s'Hertogenbosch-ban pedig idén júniusban diadalmaskodott. A mostani volt a hetedik elvesztett döntője.

PEKING (8.96 millió dollár összdíjazás)

NŐI PÁROS, DÖNTŐ

Jasmine Paolini, Sara Errani (olaszok)–Stollár Fanny, Kato Mijura (magyar, japán) 6:7 (1–7), 6:3, 10–2