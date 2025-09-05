Nemzeti Sportrádió

Szabalenka és Anisimova játssza a női döntőt a US Openen

2025.09.05. 08:13
Szabalenka döntőt játszhat a US Openen (Fotó: Getty Images)
Arina Szabalenka US Open Amanda Anisimova
Az első helyen kiemelt Arina Szabalenka és a nyolcadik helyen rangsorolt Amanda Anisimova jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság (US Open) döntőjébe.

Amanda Anisimova a 23. helyen kiemelt, korábbi világelső Naomi Oszakával találkozott Flushing Meadowsban, és bár az első játszmát rövidítésben elvesztette, a folytatásban fordítani tudott, és három játszmában kiharcolta a továbbjutást.

Az első helyen kiemelt Arina Szabalenka a hazai közönség előtt versenyző Jessica Pegulával csapott össze, és ugyancsak három játszmában jutott tovább – azt követően, hogy az első szettet elbukta.

A két játékos eddig kilencszer találkozott egymással, Anisimova hatszor győzött, Szabalenka pedig csak háromszor. Grand Slam-tornán ez lesz az első döntőjük egymás ellen. 

US OPEN, NEW YORK (90 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐI EGYES
Elődöntő
Anisimova (amerikai, 8.)–Oszaka (japán, 23.) 6:7 (4–7), 7:6 (7–3), 6:3
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Pegula (amerikai, 4.) 4:6, 6:3, 6:4

 

