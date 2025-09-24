Fucsovics legyőzte a nyolcadik kiemeltet Tokióban

Fucsovics Márton az osztrák Filip Misolic és az olasz Matteo Arnaldi legyőzésével biztosította helyét a tokiói ATP-tenisztorna főtábláján, de az 1. fordulóban nehéz feladat várt rá, hiszen Frances Tiafoe-val csapott össze.

A két teniszező négyszer csapott össze eddig egymással, az első kettőt Fucsovics, a legutóbbi kettőt az amerikai nyerte meg, aki tavaly az első fordulóban búcsúzott a japán fővárosban.

Az első játszmában Fucsovics nem tudott élni a bréklabdáival, ráadásul 2:3-nál elbukta az adogatását, Tiafoe brékelőnye pedig kitartott a szett végéig. A másodikban a magyar játékos remekül kezdett, az első öt játékot megnyerte, de csak az ötödik játszmalabdáját tudta értékesíteni.

A döntő felvonásban Fucsovics 3:3-nál fogadóként nyert játékot, a következő adogatását viszont elbukta. 5:5-nél azonban a magyar teniszező újra lebrékelte ellenfelét, majd kiszerválta a győzelmet.

Fucsovics a második körben az ausztrál Jordan Thompsonnal vagy az amerikai Brandon Nakashimával találkozik.

TENISZ, ATP-TORNA, TOKIÓ

1. forduló

Fucsovics (magyar)–Tiafoe (amerikai, 8.) 3:6, 6:1, 7:5