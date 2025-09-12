Davis-kupa: belázasodott az osztrákok legjobbja, más ellenfelet kapott Fucsovics

Mint ismert, a magyar válogatott Ausztriát fogadja Debrecenben, a Főnix Arénában a Davis-kupa selejtezőjében.

Pénteken 15 órakor lép pályára Marozsán Fábián és Jurij Rodionov, a második meccsen azonban cseréltek az osztrákok, az első számú játékos, Filip Misolic ugyanis belázasodott, emiatt visszalépett a szerepléstől. Így Fucsovics Márton ellenfele Lukas Neumayer lesz a második napi mérkőzésen – közölte a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán.

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen

15.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-!

Benne: Marozsán Fábián–Jurij Rodionov, Fucsovics Márton–Lukas Neumayer