Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: belázasodott az osztrákok legjobbja, más ellenfelet kapott Fucsovics

T. Z.T. Z.
2025.09.12. 14:50
Filip Misolic (balra) és Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
Davis-kupa Tenisz Filip Misolic Fucsovics Márton
A Magyar Teniszszövetség pénteki tájékoztatása szerint belázasodott az osztrák Davis-kupa-válogatott első számú játékosa, Filip Misolic, aki így már el is indult hazafale.

Mint ismert, a magyar válogatott Ausztriát fogadja Debrecenben, a Főnix Arénában a Davis-kupa selejtezőjében.

Pénteken 15 órakor lép pályára Marozsán Fábián és Jurij Rodionov, a második meccsen azonban cseréltek az osztrákok, az első számú játékos, Filip Misolic ugyanis belázasodott, emiatt visszalépett a szerepléstől. Így Fucsovics Márton ellenfele Lukas Neumayer lesz a második napi mérkőzésen – közölte a hazai szövetség hivatalos közösségi oldalán.

TENISZ
Davis-kupa, világdöntő-selejtező, Debrecen
15.00: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-!
Benne: Marozsán Fábián–Jurij Rodionov, Fucsovics Márton–Lukas Neumayer

 

