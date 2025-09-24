Nemzeti Sportrádió

Bondár korábbi US Open-bajnokot győzött le a nyitó fordulóban Pekingben

2025.09.24. 17:14
VCGBondár Anna (Fotó: Getty Images)
Bondár Anna bejutott a második fordulóba a 9 millió dollár (3 milliárd forint) összdíjazású pekingi kemény pályás tenisztorna női versenyében.

A világranglistán 96. helyezett magyar játékos – aki a selejtezőben aratott két győzelme után lépett újra pályára – az első fordulóban a kanadai Bianca Andreescuval (181.) találkozott, aki 2019-ben megnyerte a US Opent, és pályafutása legjobbjaként negyedik is volt a WTA-rangsorban.

A még mindig csak 25 esztendős rivális az elmúlt években rengeteg különböző sérüléssel bajlódott, így idén már a Grand Slam-tornákon is csak a selejtezőkben indulhatott. Pályafutásuk második összecsapásán – az elsőt két éve Wimbledonban Andreescu nyerte három játszmában – Bondár azonnal elvette a rivális adogatójátékát, és bár 4:3-nál ő is elveszítette a sajátját, egy azonnali újabb bréket követően kiszerválta a 45 perces nyitószettet.

A második felvonásban 2:1-es vezetésénél Bondár volt az első, aki megnyerte saját szervagémjét, s 5:2-nél közel került a győzelemhez. Andreescu azonban összeszedte magát és sorozatban négy játékot nyerve 6:5-re fordított, de a magyar teniszező előbb rövidítésre „mentette” a játszmát, majd abban le is zárta a 121 perces mérkőzést.

Bondár a következő körben a 24. helyen kiemelt orosz Veronika Kugyermetovával mérkőzik. A szintén selejtezőből főtáblára jutott Gálfi Dalma a Roland Garros-elődöntős francia Lois Boisson ellen kezd csütörtökön közép-európai idő szerint 9 óra körül.

WTA 1000-ES TORNA, PEKING (9 millió dollár, kemény pálya)
EGYES, 1. FORDULÓ (A 64 közé jutásért)
Bondár Anna–Bianca Andreescu (kanadai) 6:4, 7:6 (7–4)

 

