Alcaraz az új világelső a férfiaknál

2025.09.08. 10:05
Carlos Alcaraz ismét a
A US Openen vasárnap győztes, immár hatszoros Grand Slam-bajnok spanyol Carlos Alcaraz az új világranglista-vezető a férfi teniszezőknél.

 

A New York-i fináléban négy szettben alulmaradó olasz Jannik Sinner tavaly június után került le újra a rangsor éléről. A harmadik a német Alexander Zverev, míg a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovics három helyet előrelépve negyedik.

Legjobb magyarként, három pozíciót visszacsúszva Marozsán Fábián 56., Fucsovics Márton pedig négy helyet javítva 59., mindketten az első körben búcsúztak a US Openen. A legjobb 200-ban még Piros Zsombor szerepel – aki New Yorkban elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét –, ő két helyet lépett előre, jelenleg 154.

A nőknél a New Yorkban címvédőként győztes, fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt. A döntős Amanda Anisimova öt helyet előrelépve a negyedik.

Bondár Anna és a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma helyezése nem változott, előbbi a 97., utóbbi a 99. helyen áll. A mexikói Guadalajarában rendezett challengertornán döntőt játszó – az amerikai nyílt teniszbajnokságon a selejtezőben kieső – Udvardy Panna tizenhat helyet javítva 118. a hétfői, legfrissebb rangsorban.

 

világranglista tenisz Carlos Alcaraz
