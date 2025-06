Carlos Alcaraz és Gálfi Dalma is hatalmas csatában jutott tovább a wimbledoni tenisztorna első fordulójában

A második helyen kiemelt, csúcsformában teniszező Carlos Alcarazra kimondottan kellemetlen ellenfél várt a wimbledoni torna első fordulójában, a 38 éves, az elmúlt egy évben gyengélkedő, ennek ellenére mindig mindenkire veszélyes Fabio Fogninivel kellett megmérkőznie. A világranglista 138. helyén álló veterán játékos nem is okozott csalódást, alaposan feladta a leckét a sorozatban harmadik wimbledoni bajnoki címéért hajtó Alcaraznak: az első szettet Alcaraz 7:5-re ugyan megnyerte, de Fognini nem adta fel, és a második játszmában is hatalmas csatára késztette ellenfelét. Olyannyira, hogy ezt a szettet – egészen varázslatos ütéseket is bemutatva – rövidítés után hozta, így nem kis meglepetésre kiegyenlített a játszmákat tekintve.

Fognini a folytatásban sem könnyítette meg Alcaraz dolgát, és a harmadik szett is nagyon szorosan alakult: Alcaraz a legjobbkor aztán elvette az olasz adogatását, és 7:5-re behúzta a nagyon fontos harmadik játszmát. A negyedik szettben viszont ismét fordult a kocka: Alcaraz elkezdett nagyon rosszul teniszezni, és ezt megérezte Fognini, aki egymás után ütötte a nyerőket, s ennek köszönhetően 6:2-vel kiharcolta az ötödik játszmát.

A mindent eldöntő játszmára már nem maradt ereje a 38 éves olasznak, aki elfáradt, és ezt tökéletesen használta ki Alcaraz – az ötszörös Grand Slam-bajnok 5:0-ra elhúzott, majd szépített Fognini, Alcaraz azonban adogatóként lezárta a meccset, amely 4 óra 37 percig tartott.

Aligha így gondolta bemutatkozását viszont az idei brit nyílt teniszbajnokságon Danyiil Medvegyev. A 9. helyen kiemelt orosz teniszezőről tudjuk, hogy nem mostanában futja élete formáját, ám azt talán kevesen gondolták volna, hogy már az első fordulóban kiüti őt a világranglistán nála 55 hellyel hátrébb rangsorolt versenyző. Pedig így történt: a Benjamin Bonzi, aki 2017-ben a párizsi salakon már megtréfálta Medvegyevet, most újabb „gyomrost” vitt be neki.

A francia teniszező az első játszmát rövidítésben nyerte, a másodikban viszont egyszer elvesztette az adogatását, így a szett 6:3-mal Medvegyevé lett. Ám aki azt hitte, hogy az orosz ettől erőre kap, tévedett: Bonzi a harmadik felvonást ismét csak a tie break-ben nyerte meg, a negyediket viszont a háromszoros Australian Open és egyszeres American Open-győztes szemszögéből nézve bántóan simán, 6:2-re hozta, és nem kis meglepetésre a 3 óra 10 perces meccs végén ő ünnepelhetett.

Nem követett el a Medvegyevéhez hasonló hibát a női világranglista vezetője, Arina Szabalenka. A fehérorosz versenyző a selejtezőből felkerült, WTA-194. kanadai Carson Branstine-nal találkozott, s már az első, 6:1-re megnyert játszmában nyilvánvalóvá tette akaratát: szeretne minél kevesebb időt a pályán tölteni. A második szettben aztán nem volt ilyen könnyű dolga, Branstine ugyanis rendkívül magabiztosan adogatott, ám a legrosszabbkor, 5:5-nél nem tudott uralkodni kellőképpen az idegein, a belorusz klasszis megérezte a vérszagot, és elvette a kanadai adogatását, ami füves pályán szinte egyenlő a győzelemmel. Szabalenka a következő gémben csak egy pontot vesztett, s 6:1, 7:5-tel, 49 perc alatt jutott a második fordulóba.

Gálfi Dalma a világranglista 152. helyezett, brit Harriett Darttal találkozott az első fordulóban, és bár az első szettben először a magyar játékos tudta elvenni ellenfele adogatását, a hazai közönség előtt versenyző Dart gyorsan visszabrékelt, majd újra elvette Gálfi adogatását – így nagy csatában, 32 percnyi játék után 6:3-ra megnyerte a játszmát.

A folytatásban sem voltak magabiztosak a játékosok a saját szervájuknál: ennek nyilvánvaló jele volt, hogy Dart és Gálfi is többször elveszítette adogatását, de a sok hibából a magyar játékos jött ki jobban, és 6:3-mal, 47 perces játszma után kiegyenlített.

A döntő szettben előbb Gálfi, majd Dart vette el ellenfele adogatását, így jutottak el a felek 5:5-ig, amikor is a magyar teniszező ismét brékelt, így egy játékra került a továbbjutástól. A világranglista 110. helyezett Gálfi keze ezúttal nem remegett meg: Dart ugyan három meccslabdát is hárított, de a negyedik terhét már nem bírta el. A magyar teniszező megoldotta a feladatot, és három játszmában, 2 óra 18 perces küzdelem után továbbjutott a 2. fordulóba.

WIMBLEDON, LONDON (53.550 millió font, fű)

1. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Alcaraz (spanyol, 2.)–Fognini (olasz) 7:5, 6:7 (5–7), 7:5, 2:6, 6:1

Bonzi (francia)–Medvegyev (orosz, 9.) 7:6 (7–2), 3:6, 7:6 (7–3), 6:2

Tiafoe (amerikai, 12.)–Möller (dán) 6:3, 6:4, 6:2

Mannarino (francia)–O’Connell (ausztrál) 6:4, 6:2, 6:3

Tien (amerikai)–Basavareddy (amerikai) 7:6 (7–5), 6:3, 6:2

Lehecka (cseh, 23.)–Dellien (bolíviai) 4:6, 6:2, 6:2, 7:6 (7–0)

Tarvet (brit)–Riedi (svájci) 6:4, 6:4, 6:4

Royer (francia)–Cicipasz (görög, 24.) 6:3, 6:2-nél Cicipasz feladta

Thompson (ausztrál)–Kopriva (cseh) 3:6, 4:6, 6:3, 7:6 (7–1), 6:1

Norrie (brit)–Bautista (spanyol) 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7–3)

Fery (brit)–Popyrin (ausztrál, 20.) 6:4, 6:1, 4:6, 6:4

Jarry (cseh)–Rune (dán, 8.) 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Borges (portugál)–Cerúndulo (argentin, 16.) 4:6, 6:3, 7:6 (7–5), 6:0

Harris (dél-afrikai)–Bergs (belga) 7:6 (9–7), 7:6 (7–2), 6:7 (5–7), 6:2

Darderi (olasz)–Szafiullin (orosz) 7:6 (7–3), 1:6, 6:7 (2–7), 6:3, 6:1

Auger-Aliassime (kanadai, 25.)–Duckworth (ausztrál) 6:2, 3:6, 6:7 (2–7), 6:4, 6:4

Fonseca (brazil)–Fearnley (brit) 6:4, 6:1, 7:6 (7–5)

Quinn (amerikai)–Searle (brit) 4:6, 6:2, 7:6 (13–11), 6:2

Harris (brit)–Lajovics (szerb) 6:3, 6:2, 6:4

Garin (cseh)–Rodesch (holland) 7:6 (10–8), 6:4, 6:4

Hacsanov (orosz, 17.)–McDonald (amerikai) 7:5, 6:4, 6:4

Struff (német)–Misolic (osztrák) 6:2, 5:7, 6:3, 6:3

Rubljov (orosz, 14.)–Györe (szerbiai) 6:0, 7:6 (7–5), 6:7 (9–11), 7:6 (8–6)

Rubljov (orosz, 14.)–Györe (szerbiai) 6:0, 7:6 (7–5), 6:7 (9–11), 7:6 (8–6)

Majchrzak (lengyel)–Berrettini (olasz, 32.) 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3

Brooksby (amerikai)–Griekspoor (holland, 31.) 6:2, 7:5, 6:3

Davidovich Fokina (spanyol, 26.)–Holt (amerikai) 6:2, 6:4, 7:5

Diallo (kanadai)–Altmaier (német) 6:1, 6:2, 6:4

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Branstine (kanadai) 6:1, 7:5

Gálfi (magyar)–Dart (brit) 3:6, 6:3, 7:5

Tomova (bolgár)–Dzsabbur (tunéziai) 7:5 (7–5), 2:0-nál Dzsabbur feladta

Vekic (horvát, 22.)–Birrell (ausztrál) 6:0, 6:4

Szvitolina (ukrán, 14.)–Bondár (magyar) 6:3, 6:1

Kartal (brit)–Ostapenko (lett, 20.) 7:5, 2:6, 6:2

Bucsa (spanyol)–Todoni (román) 6:4, 6:4

Nosková (cseh, 30.)–Pera (amerikai) 6:2, 6:4

Lys (német)–Jüan Jüe (kínai) 6:4, 5:7, 6:2

Parry (francia)–Martic (horvát) 4:6, 6:3, 6:2

Sierra (argentin)–Gadecki (ausztrál) 6:2, 7:6 (10–8)

Haddad Maia (brazil, 21.)–Sramková (szlovák) 7:6 (9–7), 6:4

Szasznovics (fehérorosz)–Gracheva (francia) 6:4, 6:7 (5–7), 7:6 (10–8)

Siegemund (német)–Stearns (amerikai) 6:4, 6:2

Snajder (orosz, 12.)–Ucsijama (japán) 7:6, 6:3

Keys (amerikai, 6.)–Ruse (román) 6:7 (4–7), 7:5, 7:5

Danilovics (szerb)–Csang Suaj (kínai) 6:2, 6:4

L. Fernandez (kanadai, 29.)–Klugman (brit) 6:1, 6:3

Zarazua (mexikói)–Wickmayer (belga) 6:0, 6:3

Vondrousová (cseh)–Kessler (amerikai, 32.) 6:1, 7:6 (7–3)

Raducanu (brit)–Xu (brit) 6:3, 6:3

Li (amerikai)–Golubic (svájci)

Rahimova (orosz)–Ito (japán) 5:7, 6:3, 6:2

Paolini (olasz, 4.)–Sevastova (lett) 2:6, 6:3, 6:2

Bouzková (cseh)–Sun (új-zélandi) 6:4, 6:4

Anisimova (amerikai, 13.)–Putyinceva (kazah) 6:0, 6:0

Raducanu (brit)–Xu (brit) 6:3, 6:3

Li (amerikai)–Golubic (svájci) 6:4, 4:6, 6:1

Rahimova (orosz)–Ito (japán) 5:7, 6:3, 6:2

Paolini (olasz, 4.)–Sevastova (lett) 2:6, 6:3, 6:2

Bouzková (cseh)–Sun (új-zélandi) 6:4, 6:4

Anisimova (amerikai)–Putyinceva (kazah) 6:0, 6:0

Boulter (brit)–Badosa (spanyol, 9.) 6:3, 6:3, 6:4

Pavljucsenkova (orosz)–Tomljanovic (ausztrál) 4:6, 6:3, 6:2

Krueger (amerikai, 31.)–Stojsavljevic (brit) 6:3, 6:2

Mertens (belga, 24.)–Fruhvirtová (cseh) 6:4, 6:2

Oszaka (japán)–Gibson (ausztrál) 6:4, 7:6 (7–4)