Wimbledon: orosz és belga öröm a női páros döntőjében

Nyolcadik páros Grand Slam-győzelmére, egyben ötödik wimbledoni sikerére hajtott a női párosok döntőjében Hszie Su-vej. A 39 éves tajvani teniszezőnő társával, a lett Jelena Ostapenkóval az első játszmában kontroll alatt is tartotta az eseményeket, legalábbis ellenfelük, Veronyika Kugyermetova és Elise Mertens 2:1-es vezetésétől fogva. Az első három játékban ugyanis egyik párosnak sem sikerült megnyernie a saját adogatását, innen viszont Hszie Su-vejék már sokkal jobban koncentráltak, mint ellenfelük, akiket még kétszer sikerült brékelniük, így 6:3-ra megnyerték a szettet.

A második felvonásban aztán fordult a kocka, ugyanis a jobban szerváló és több nyerőt is ütő Kugyermetováék 2:1-es vezetésüknél brékeltek, a következő fogadójátékukban úgyszintén, így csakhamar 5:1-es előnyre tettek szert, és a játszmáért adogattak. Ekkor azonban ahelyett, hogy bebiztosították volna szettgyőzelmüket, 30:15-ös előnyről elvesztették a szervajátékukat. A lezárásra így sem kellett sokat várni, Hszie Su-vej adogatását ugyanis elvették, így 6:2-vel ők nyerték a második etapot.

Jöhetett a harmadik „menet”, amelyben 2:2 után Hszie Su-vejék ragadták magukhoz a kezdeményezést, s nyerték el ellenfelük szerváját, de nem tartott sokáig az öröm, 4:3-nál a rivális visszabrékelt, adogatógémjét, majd a következő fogadójátékát is megnyerte, ami egyben azt is jelentette, hogy 3:6, 6:2, 6:4-gyel a meccs is az orosz, belga kettősé lett – ha ötszörös wimbledoni bajnok akar lenni, a veterán tajvaninak jövőre is indulnia kell...

WIMBLEDON, LONDON (53 550 000 font, fű)

NŐI PÁROS, DÖNTŐ

V. Kugyermetova, Mertens (orosz, belga, 8.)–Hszie Su-vej, Ostapenko (tajvani, lett, 4.) 3:6, 6:3, 6:4