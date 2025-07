Carlos Alcaraz triplázna, Jannik Sinner visszavágna a Garros-döntőért

A 38 éves Novak Djokovics (ATP-6.) sorozatban harmadszor játszott Grand Slam-elődöntőt, de a finálét ismét nem érte el. A 24-szeres GS-győztes szerb a Flavio Cobolli (24.) elleni negyeddöntő során a második meccslabdánál elcsúszott, és kicsit meghúzta a bal combját, ez pedig hatással volt rá a Jannik Sinnerrel vívott elődöntőben. A harmadik szett előtt ápolási szünetet is kért, melyet rövid fellángolás követett ugyan, de kevesebb mint két óra alatt 6:3, 6:3, 6:4-re kikapott, és búcsúzott. „Nem hiszem, hogy balszerencsés voltam. Egyszerűen a kor ezzel jár, egyre inkább elhasználódik a test. Bármennyire próbálok rá vigyázni, a valóság ismét szembejött, az elmúlt másfél évben olyannyira, mint még soha korábban. Nehéz elfogadnom, mert úgy érzem, amikor friss és fitt vagyok, még mindig képes vagyok jól játszani, és ezt be is bizonyítottam idén. De a három nyert szettig tartó mérkőzések egyre inkább igénybe vesznek fizikailag. Minél tovább jutok egy tornán, a helyzet annál rosszabb. Ezek a srácok (utalva Sinnerre és Alcarazra – a szerk.) fiatalok, fittek, élesek, olyan, mintha félig lenne csak a tartály, amikor ellenük játszom. Így pedig nem nyerhetek. Ebből kell kihoznom a legtöbbet, ami maradt bennem” – értékelt őszintén a hétszeres wimbledoni bajnok Novak Djokovics a találkozót követően, ám azt is kiemelte, tervei szerint nem idén játszott utoljára a füves Grand Slamen.