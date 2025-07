Anisimova legyőzte a világelsőt, és először döntős Wimbledonban

Első alkalommal találkozott egymással füvön a harmadik körben a Gálfi Dalmát búcsúztató Amanda Anisimova és a világelső Arina Szabalenka – másfél hónappal azt követően, hogy a fehérorosz kiválóság a Roland Garros salakján a nyolc közé jutásért két szettben simán elintézte az amerikait. Kettejüknek egyébként ez volt felnőttként a kilencedik összecsapásuk, a közös mérleg a fiatal amerikai javára billent a meccs előtt: 5–3-ra vezetett.

Az első játszmában a két játékos koncentráltan és kevés hibával teniszezett, a magas színvonalú találkozón a szett közepén mindkettejük előtt akadt néhány bréklehetőség, ám egyikük sem tudott ezekkel élni. A játszma végén az amúgy összeszedettebben játszó amerikai jobban koncentrált, és a roppant hosszúra nyúló 10. játékban, második fogadóelőnyét kihasználva 6:4-re megnyerte az első szettet.

A folytatásban Szabalenka nagyon feljavult – elsősorban fejben –, és 3:3-nál az első bréklabdáját kihasználva előnybe került. Igaz, a következő fogadójátékában hiába jutott négy játszmalabdához, ezeket nem tudta érvényre juttatni, de adogatóként lezárta a játszmát, és egyenlített.

A döntő felvonásban az első négy játék után háromszor a fogadó örülhetett, Anisimova egyszer hozta az adogatójátékát, így ő örülhetett a játszma középső részére fordulva. Ekkor az amerikainak labdája volt a dupla brékelőnyhöz is, de nem tudta kihasználni, s mint kiderült, nem is volt rá szükség. Pedig, amikor Anisimova 5:3-ra vezetve a döntőért adogathatott – sőt, meccslabdája is volt – , ám megremegett, s elvesztette az adogatását, ez felpaprikázta annyira, hogy fogadóként a következő játékban villámgyorsan három bréklabdához jusson. Szabalenka az első kettőt még hárította (a másodikat fantasztikus labdamenet végén), ám a harmadikat már nem tudta hárítani, Anisimova kereszttenyerese azt jelentette, hogy pályafutása során első alkalommal készülhet egy Grand Slam-torna döntőjére.

Arina Szabalenka pedig harmadszor járt a wimbledoni torna elődöntőjében, és harmadszor sem tudta kiharcolni a döntős szereplés jogát.

A döntő másik helyéért az olimpiai bajnok svájci Belinda Bencic és az ötszörös Grand Slam-győztes lengyel Iga Swiatek csapott össze. Elég gyorsan kiderült, hogy Bencic nem tud versenyre kelni ellenfelével. Swiatek háromnegyed óra alatt 6:2-re megnyerte az első szettet.

A második játszma még simább lett, Swiatek 6:0-val gyorsan lerendezte a meccset, amely így mindössze 1 óra 12 percig tartott. Swiatek minden fontos mutatóban felülmúlta riválisát. Érdekesség, hogy a ki nem kényszerített hibákból is többet ütött a lengyel, de a nyerő ütések számával (26–11) bőven ellensúlyozta ezt.

Swiateknek a döntős szereplés a legjobb eredménye a wimbledoni Grand Slam-tornán – már az elődöntőbe jutás is az volt.

WIMBLEDON, LONDON (53 550 000 font, fű)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Amanda Anisimova (amerikai, 13.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 4:6, 6:4

Iga Swiatek (lengyel, 8.)–Belinda Bencic (svájci) 6:2, 6:0