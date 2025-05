Carlos Alcarazszal minden rendben, de mi lesz Iga Swiatekkel?

– Milyen az idő Párizsban, mennyit tudott készülni?

– Csütörtökön még volt egy kondiedzésem Genfben, és utána utaztunk Párizsba, úgyhogy aznap nem teniszeztem, viszont pénteken kétszer is edzettem, délelőtt a portugál Nuno Borgessel, délután pedig Fucsovics Marcival, szombat délután egy edzésem volt a bosnyák Damir Dzumhurral. A tréningek előtt erős bemelegítést, lábmunkát végeztem, így vittük bele a kondit a programba – minden rendben van. Teljesen jó az idő, süt a nap, tizenkilenc-húsz fok van, ez kellemes lenne a vasárnapi mérkőzésemen is – bár aznapra ötven százalék az esély az esőre, úgyhogy meglátjuk. – Ellenfelét, Luca Nardit eddigi egyetlen találkozójukon simán, hat nulla, hat kettőre legyőzte tavaly szeptemberben Hangcsouban, kemény pályán. Mennyit számít ez nyolc hónappal később, salakon?

– Akkor nagyon jól játszottam, ő pedig kevésbé érzett rá a félig fedett, kemény pályás környezetre, inkább salakon erős, bizonyára nem lesz könnyű feladat ismét ellene játszani. De bízom benne, hogy legyőzöm, nem a legnehezebb ellenfél, de nem is könnyű – azért örülök, hogy nem kiemelt riválist kaptam az első fordulóra. Idén többször láttuk játszani, Monte-Carlóban és Rómában is edzettünk, nagyjából tudjuk, mire lehet számítani tőle – valószínűleg azon múlik a siker, kinek lesz kicsivel jobb napja. – Mennyire elégedett az idei salakszezonjával, összességében jobb, mint a tavalyi? – Annál mindenképpen! Tavaly nem voltam túl jó és sikeres sem ezen a felületen, idén jobbak a tapasztalataim, jóval kedvezőbben alakul.