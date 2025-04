Marozsán két szoros játszmában kikapott, az első fordulóban búcsúzott Madridban

A világranglistán 58. helyen álló Marozsán Fábián eddig egyszer találkozott Flavio Cobollival (36.), akit 2022-ben egy San Marinó-i challengertorna 1. körében 7:6 (7–5), 6:4-re megvert. A két fél ismét a nyitó fordulóban csapott össze, azonban ezúttal egy ATP 1000-es versenyen. Madridban nehezen kezdődött a meccs a magyar játékosnak – aki tavaly itt a 2. fordulóban búcsúzott –, ellenfele bréklabdához jutott, ám ezt sikerült hárítani, majd a gémet is megnyerni. A következő játékban Marozsán brékelhetett volna, de az olasz teniszező egyenlített, legközelebb pedig 4:3-nál jöttek az igazán nagy izgalmak.

A Hajdúszoboszló SE sportolója 40:15-re vezetett, majd innen egyenlő lett az állás, azonban a harmadik bréklabdájával már élni tudott, így a szettért adogathatott. Nem sikerült behúzni a játszmát, hiába vezetett Marozsán 40:15-re, s volt összesen három szettlabdája, a 22 éves ellenfele szépített, majd egyenlített is 5:5-re. A magyar versenyző következő adogatójátéka sem bizonyult könnyű menetnek, de két bréklabda hárítása után megnyerte a gémet, majd az olasz egalizált, tehát tie-breakben dőlt el az első játszma. Mindkét játékos elveszítette az első két adogatását, először Marozsán hozta a sajátját, ám utána túl sokat rontott, és elveszítette a szettet, amelyben 21 ki nem kényszerített hibát követett el, míg a másik oldalon ez a szám csak 13 volt.

Nem esett össze a magyar teniszező, rögtön brékelt, azonban sajnos ellenfele is így tett, majd nagy nehezen hozta a saját szervagémjét is. Ezt követően 3:3-nál Marozsánnak volt bréklabdája, ami kihasználatlanul maradt, majd ő is hárított egyet a saját adogatójátékában. 4:5-nél a meccsben maradásért szervált a budapesti születésű játékos, és két mérkőzéslabdát is hárítania kellett, de kiharcolta a folytatás lehetőségét. A brékre ezúttal nem volt esélye, úgyhogy ismét fontos szervagém következett, ám ezt már semmire elveszítette, így Cobolli 1 óra 57 perc játék után továbbjutott, és a dán világranglista-9. Holger Rune vár rá a következő körben.

ATP 1000-ES TORNA, MADRID (8 055 385 euró, salak)

1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Flavio Cobolli (olasz)–Marozsán Fábián 7:6 (7–4), 7:5