Kiterjedt áramszünet sújtja Spanyolországot, felfüggesztették a madridi tenisztornát

Az áramszünet okairól és időtartamáról egyelőre nem lehet semmit sem tudni, ami viszont biztos, hogy a madridi tenisztorna küzdelmeit felfüggesztették.

A Caja Mágicának nevezett csarnokban kora délután éppen a bolgár Grigor Dimitrov és a brit Jacob Fearnley játszott egymással, és előbbi vezetett 6:4, 5:4-re, amikor pár percnyi várakozás után a meccsbíró úgy döntött, hogy az áramkimaradás miatt az öltözőbe rendeli a játékosokat. Az összecsapás után egyébként még több meccs is szerepel a délutáni és az esti programban, azonban egyelőre nem tudni, hogy ezeknek mi lesz a sorsuk.

Fotó: Getty Images

A spanyol országos közlekedési vállalat arról számolt be, hogy délután fél 1 óta nincs mozgás és indulás a vasúti állomásokról, míg a madridi Barajas és a barcelonai El Prat repülőtéren több járat is fennakadásba ütközött. Az egészségügyi rendszer ugyanakkor továbbra is működik Spanyolországban, mivel a kórházakban generátorokkal biztosítják az áramellátást.

Egyelőre nem tudni, mi lehet a széles körű áramszünetek hátterében. Sajtóhírek szerint az európai áramhálózattal lehetnek gondok, illetve felmerült, hogy egy délnyugat-franciaországi tűznek is köze lehet a problémához. A spanyol Kibervédelmi Intézet továbbá az okok között egy esetleges kibertámadás lehetőségét is vizsgálja.

A Red Electrica spanyol áramcég közölte, közösen dolgoznak más energiavállalatokkal azon, hogy helyreállítsák a szolgáltatást.