Mellrákjáról beszélt a háromszoros Grand Slam-győztes teniszező

A közösségi médiában beszélt betegségéről Gabriela Dabrowski. A kanadai teniszező egyéniben kevés sikert ért el, párosban viszont napjaink egyik legjobbja: háromszor nyert Grand Slam-tornát.

Dabrowski az év első felében mellrák miatt két műtéten is átesett, most a megelőzésre, a szűrővizsgálatokra, valamint az egészséges és rendszeres étkezés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. Elárulta, hogy jelenleg is kezelés alatt áll, de most már megtanulta kezelni a mellékhatásokat.

A világranglista harmadik helyezettje nem hagyta, hogy betegsége túlzottan befolyásolja a teljesítményét: három héttel a műtéte után pályára lépett a Nottingham Openen, amelyet meg is nyert az új-zélandi Erin Routliffe-fel párban. Pedig két héttel korábban a karját is alig tudta felemelni...

Dabrowski az évet is sikerrel zárta, a világbajnokságon Routliffe-fel megnyerték a női párosok versenyét, a párizsi olimpián pedig Félix Auger-Aliassime-mel bronzéremig meneteltek. Routliffel-fel Wimbledonban döntőig jutottak, a US Openen negyeddöntőt játszhattak, valamint megnyerték a torontói viadalt.