Marozsán célja, hogy legalább egy-két kört menjen

– Hogyan tudott átérni Hobartból Melbourne-be, mennyit tudott eddig edzeni, és milyen erőben érzi magát?

– Csütörtökön érkeztem meg Melbourne-be, pénteken volt az első edzésnap, két tréningen vagyok túl, jó erőben érzem magam. Pénteken sorsoltak, a kínai Vang Ja-fan lesz az első ellenfelem, és legkorábban hétfőn vagy kedden játszunk. – Ha már szóba hozta az ellenfelét. Tavaly Melbourne-ben a harminckettő, a US Openen a tizenhat közé jutott, ám októberben deréksérülés miatt idő előtt befejeződött az idénye, majd az idén Brisbane-ben a bal csuklója miatt adta fel a meccsét. Mennyire lehet emiatt formán kívül, mennyiben javít mindez az ön esélyein?

– Nem tudhatjuk, ezek mennyire vetették vissza, hogy milyen állapotban van. Épp ezért úgy készülünk fel, mint bármelyik másik mérkőzésre, mintha teljesen egészséges lenne. Szeretném kihozni magamból a maximumot. – Hobartban két magasabban rangsorolt ellenfelet, Zeynep Sönmezt és Majar Serifet is két játszmában győzött le. Ön is úgy érzi, hogy jól indult az éve?

– Egyértelműen pozitívum a hobarti torna, a selejtezőből jutottam a főtáblára, játszhattam négy meccset is, legyőztem két top százast, és a második körös, Amanda Anisimova elleni párharcot is jónak éltem meg, egy-egy break döntött csak a javára. Hasonló folytatásban bízom, szeretnék Melbourne-ben is mérkőzést nyerni. – Tavaly augusztus óta folyamatosan a legjobb száz tagja, alanyi jogon főtáblás az Australian Openen, így a selejtező helyett felvezető tornán játszott. Elégedett?

– Örülök, hogy a főtábláról indulhatok. A kvalifikáció elkerülése volt a cél, mert a selejtezőkön mindig óriási a harc. A már korábban pályára lépőknek viszont az az előnyük, hogy három meccset már játszhattak adott körülmények között. De nekem is lesz még néhány edzésem, hogy alkalmazkodjak.