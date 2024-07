Alcaraz feltámadt, és öt szettben nyert Tiafoe ellen

A 3. helyen kiemelt Carlos Alcaraz bizonyította, hogy nagyon bírja a nyomást. A 29. helyre rangsorolt Frances Tiafoe 2:1-re vezetett a szetteket nézve, amikor a negyedik játszmában 6:6 után jött a rövidítés. Alcaraznak mindenképpen meg kellett ezt nyernie, különben címvédőként kiesik. A spanyol klasszis ennek megfelelően 5–0-ra elhúzott, majd csak két labdamenetet engedett át Tiafoe-nak, és 7–2-vel kiharcolta az ötödik szettet.

Alcaraz lendületben maradt, és ezzel már nem tudott mit kezdeni az amerikai. A címvédő kétszer is elvette ellenfele adogatását, és gyorsan 5:1-es előnybe került. Ezután Tiafoe hozta még a szerváját, de közelebb már nem jutott. Alcaraz 6:2-re megnyerte az ötödik szettet, és várhatja a következő ellenfelét, aki az amerikai Bradon Nakashima vagy a francia Ugo Humbert lesz.

A nőknél a játéknap egyik rangadóján Emma Raducanu két szettben legyőzte a kilencedikként kiemelt görög Maria Szakkarit.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES

3. FORDULÓ

Alcaraz (spanyol, 3.)–Tiafoe (amerikai) 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7–2), 6:2

Dimitrov (bolgár, 10.)–Monfils (francia) 6:3, 6:4, 6:3

Paul (amerikai, 12.)–Bublik (kazah, 23.) 6:3, 6:4, 6:2

Sinner (olasz, 1.)–Kecmanovics (szerb) később

Shapovalov (kanadai)–Shelton (amerikai, 14.) 2:3-nál félbeszakadt, szombaton fejezik be.

Nakashima (amerikai)–Humbert (francia, 16.) 6:7 (9–11), 3:6, 7:6 (7–5), 6:6-nál félbeszakadt, szombaton fejezik be.

Bautista (spanyol)–Fognini (olasz) 7:6 (8–6), 3:6, 5:7, 5:4-nél félbeszakadt, szombaton fejezik be.

Struff (német)–Medvegyev, (orosz, 5.) 1:6, 3:6, 6:4, 1:1-nél félbeszakadt, szombaton fejezik be.

NŐI EGYES

3. FORDULÓ

Sun (új-zélandi)–Csu Lin (kínai) 7:6 (7–4), 7:6 (8–6)

Raducanu (brit)–Szakkari (görög, 9.) 6:2, 6:3

Badosa (spanyol)–Kaszatkina (orosz, 14.) 7:6 (8–6), 4:6, 6:4

Jasztremszka (ukrán, 28.)–Vekic (horvát) később

Paolini (olasz, 7.)–Andreescu (kanadai) 7:6 (7–4), 6:1

Keys (amerikai, 12.)–Kosztyuk (ukrán, 18.) 6:4, 6:3

Navarro (amerikai, 19.)–Snajder (orosz) 2:6, 6:3, 6:4

Kartal (brit)–Gauff (amerikai, 2.) 6:4, 6:0