Babos Tímea célja, hogy kijusson a vb-re

– A vegyes páros elődöntője és a páros negyeddöntője után sem tűnt szomorúnak – néhány nap elteltével nevezhetjük szép emléknek ezt a wimbledoni tornát?

– Mindenképpen – válaszolta a Nemzeti Sportnak a 32 éves Babos Tímea, párosban négyszeres Grand Slam-győztes játékosunk. – A vegyespáros-szereplés utolsó pillanatos döntés volt, Mate (Pavic – a szerk.) kérdezett róla néhány nappal a verseny előtt, s bár nem volt tervben, hogy játszom, mégiscsak ő a világelső férfi párosban, ezer éve ismerem, nagyon szívesen vállaltam. A vegyes kiesés jobban fájt, mert pechünk volt, Mate majdnem háromórás, döntő szett tie-breakes meccset játszott előtte párosban, kicsivel laposabb, fáradtabb volt a szokottnál, és a partnere, Marcelo Arévalo is kikapott vegyesben. Párosban szoros mérkőzést hoztunk össze, amelyen Taylor Townsend nagyon jól játszott az ellenfélnél, de bebizonyosodott, hogy ismét ott vagyok a világ legjobbjai között, és egyre szebb eredményeket érek el. Sajnálom, hogy nem sikerült a döntő vagy a győzelem, ám így is elégedett vagyok.

– Kívülről úgy tűnt, megvan az összhang Luisa Stefanival a pályán. Mi a helyzet a valóságban?

– A Garros után voltak megbeszélnivalóink, de ez teljesen normális, az lenne a fura, ha látszólag semmi probléma, aztán egyszer kidurran a lufi. Leültünk, mindketten elmondtuk a magunk gondját, vagy hogy mi tetszik, ez alapján igyekeztünk fejlődni hétről hétre, aminek eredményeként Wimbledonban a nehéz sorsolás ellenére szépen meneteltünk. A második körben előző heti tornagyőztest vertünk meg, a harmadik körben olyan párost, amelytől az előző tornán viszonylag simán kikaptunk, szóval itt voltunk a legjobbak és a legösszeszedettebbek. Szeretünk együtt játszani, a célunk, hogy kijussunk a vébére, ezért dolgozunk!

– A kemény pályás szezont is vele csinálja végig ezek szerint?

– Igen, hetedikek vagyunk az évzáró vébéért zajló versenyben, március vége óta játszunk együtt folyamatosan Luval. Az elmúlt években megtapasztaltam, mennyire nehéz megfelelő párt találni, nemcsak a játéknak, a mentalitásnak is passzolnia kell, fontos alkalmazkodni a másikhoz. Volt, amiben nekem is változtatnom kellett, megértőbbnek lennem Lu játékát illetően, neki is voltak ilyenek – nehéz közös nevezőre jutni párosban, de a legfontosabb, hogy mindkét fél akarjon változni.

– Régi motoros már a szakmában, milyen irányba mozdult el a párosmezőny erőssége ahhoz képest, amilyen volt, mondjuk, öt-hat éve?

– Egy átmeneti időszak után az elmúlt egy-két év erősebb volt, Matéval is beszéltünk erről sokszor a cseréknél, ő is így gondolja. Mindenki érti a párost, egyre jobban játssza, abban a tekintetben is, hogy ki hol áll a pályán, hogyan röptézik. Két jó egyéni játékos, Anna Kalinszkaja és Sorana Cirstea is a semmiből ért el jó eredményeket, kemény a mezőny, nincsenek kiemelkedő párok, ám nyolc-tíz stabilan ott van a versenyek végén, és ide tartozunk mi is.

– Instagram-oldalának tanúsága szerint Ibizán pihen. Mennyi ideje jut a feltöltődésre?

– Öt napot töltünk itt, 26-án már repülünk Kanadába a következő ezres versenyre. Öt-hat nap most teniszmentesen telik, de a konditerembe lejárok. Újdonság ez, nem szoktam szezon közben elutazni, de hosszú és fárasztó sorozaton vagyok túl. A semmittevés nem teljes, intézzük a vízumokat, a repülőjegyeket, szállásokat nézünk, de a megszokott rohamtempóhoz képest jóval nyugodtabb ez az időszak.

– Ismét tudja élvezni a teniszt, rendben van a mentális egészsége, ami tavaly kihívások elé állította?

– Az év eleje még nehezebb volt, de most szeretek játszani és jól is megy. Folyamatosan sokat dolgozom a mentális és a fizikai egészségemért az edzőteremben és a pályán kívül is, éppen ezért volt szükség arra, hogy az elmúlt hetek után most egy kicsit hátrébb lépjünk.

– Mi a helyzet az egyessel?

– Elengedtem, ha úgy adódik és van kedvem, lehet, hogy játszom még, de jelenleg nem is nagyon van rá lehetőség, mert jól szerepelünk párosban a nagy versenyeken. Ha egyéni játékosok felkérnek, élvezem az edzést velük, ebből a szempontból teljes értékű partnerük lehetek, egy-egy szettet vagy gémet lejátszom ilyenkor, nekik is jó, hogy egyébként nem vagyok konkurencia.

– Hogyan néz most ki a stábja?

– Édesapám segít a teniszben, havi egy versenyre elutazik velem. A párom az erőnléti edzőm, velem van állandóan, támogat mindenben. Luisának a párja az edzője, amikor közös edzéseket végzünk, ő is segít. A nővérem a menedzserem, intézkedik helyettem. Egészségügyi stábom nincs, tudom, kiket kell megkeresni, ha baj van, de szerencsére az edzésmódszereink a teremben és a pályán elejét veszik a súlyosabb problémáknak.

– Mondta, hogy van egy kis füzete, amelybe folyamatosan feljegyzi a céljait. Mik a közeljövőben a legfontosabbak?

– Minden reggel frissítem a kis naplómat, a vizualizáció és a manifesztáció szükséges a mentális egészségem és a célok elérése miatt. A hosszabb távúak között van, ahogy említettem, a vébé, azt nagyon fontos lenne elérni, emellett hogy minél többet fejlődjek még most is, legyek egészséges és élvezzem a teniszt.