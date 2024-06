Sütő Csilla a szenior sportért felel az Európai Teniszszövetségben

Az MTSZ tájékoztatása szerint a Tennis Europe vezetősége közzétette bizottságainak összetételét a 2024–2028-as időszakra. Sütő Csillát márciusban, a Tennis Europe közgyűlésén választották be az elnökség nyolc tagja közé, most az is kiderült, melyik területen végzi majd munkáját: ő lett a szenior tenisz felelőse.

A közlemény kiemelte, hogy a magyarországi korosztályos tornák közül nemzetközi viszonylatban is nagy elismerést kapott a tavaszi Körmöczy Zsuzsa emlékverseny MT1000-es torna, ráadásul 2025 júniusában Budapesten kerül sor a szenior Európa-bajnokságra.

A Tennis Europe bizottságaiban bővül a magyar képviselet, az MTSZ elnökségi tagi posztját 2024 júliusa óta betöltő, a hazai gyerektenisz életben aktív Szombati-Serfőző Eszter a junior bizottság tagja lett.